Nemački kancelar Fridrih Merc odložio je danas planiranu posetu Norveškoj, zakazanu za petak, i umesto toga će otputovati u Brisel na sastanak sa premijerom Belgije Bartom de Veverom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, piše britanski list Gardijan.

Portparol nemačkog kancelara saopštio je da će Merc otputovati u Belgiju na večeru sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom i predsednicom EK Ursulom fon der Lajen.

Belgija je u sredu odbacila plan Evropske komisije da zamrznutu rusku imovinu iskoristi za podršku ukrajinskoj ekonomiji i ratnim naporima, s objašnjenjem da to predstavlja veliki finansijske i pravni rizik.

"Kreditna šema za reparacije nosi posledične ekonomske, finansijske i pravne rizike. Nije prihvatljivo koristiti novac i pustiti nas da se sami suočimo sa njima... Ne želimo da naljutimo naše partnere ili Ukrajinu. Jednostavno želimo da izbegnemo potencijalne katastrofalne posledice za državu članicu od koje se traži da pokaže solidarnost, a da joj se ista solidarnost ne ponudi zauzvrat", rekao je belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo.

Oko 194 milijarde evra u Belgiji

Većina zamrznutog ruskog novca nalazi se u Belgiji, oko 194 milijarde evra.

Predlog Evropske komisije je da se on upotrebi kao zalog za pomoć Ukrajini putem "reparacionog kredita".

Kijev bi vratio kredit kada Rusija plati reparacije za ratno razaranje.

Ako Moskva to odbije, sredstva ostaju zamrznuta.