Javnom istragom u Velikoj Britaniji utvrđeno je da je pokušaj atentata na bivšeg ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja odobrio ruski predsednik Vladimir Putin, koji je "moralno odgovoran" za smrt Doun Stardžes, žene otrovane nervnim agensom novičok, korišćenim u napadu.

Predsednik istrage, lord Hjuz, naveo je da je bilo "propusta" u upravljanju slučajem Skripalja, koji je bio član ruske vojne obaveštajne službe GRU pre nego što je 2010. godine došao u Veliku Britaniju u okviru razmene zatvorenika, nakon što je osuđen za špijunažu za Britaniju.

Međutim, on je ocenio da procena da Skripalj nije bio "značajno ugrožen" atentatom u trenutku napada u Solzberiju 4. marta 2018. godine nije bila "nepravedna", jer bi se atentatu moglo izbeći samo potpunim skrivanjem njegove ličnosti pod novim identitetom.

Skripalj, ćerka Julija i policajac Bejli otrovani, ali preživeli

Skripalj i njegova ćerka Julija, 41, koja je takođe otrovana, bili su ozbiljno bolesni, kao i tadašnji policajac Nik Bejli, koji je poslat da pretraži njihov dom, ali su svi preživeli.

Foto: Reuters

Stardžes (44) preminula je 8. jula, nešto više od nedelju dana nakon što je nesvesno nanela na sebe "novičok" koji joj je dao njen partner Čarli Rouli (52), u bočici parfema u obližnjem Ejmsberiju 30. juna 2018. godine. Rouli je bio teško bolestan, ali je preživeo.

U svom izveštaju od 174 strane, nakon prošlogodišnje sedmonedeljne istrage koja je koštala više od 10 miliona evra, bivši sudija Vrhovnog suda lord Hjuz naveo je da je Stardžes dobila "potpuno adekvatnu" medicinsku pomoć, ali da je njeno stanje bilo "neizlečivo" od samog početka.

Britanska istraga je utvrdila da su službenici GRU koji su koristili pseudonime Aleksandar Petrov, 46, i Ruslan Boširov, 47, doneli bočicu Nina Rići, koja je sadržala "novičok" u Solzberiju, nakon što su iz Moskve došli u London sa trećim agentom poznatim kao Sergej Fedotov, kako bi ubili Skripalja 2. marta.

Policija u Solzberiju posle napada Foto: EPA / Neil Hall

"Nemoguće je reći gde je gospodin Rouli pronašao bočicu, ali je verovatno bilo u roku od nekoliko dana od njenog bacanja 4. marta, što znači da postoji jasna uzročno-posledična veza sa smrću majke troje dece, gospođe Stardžes", rekao je Hjuz.

Uvedene sankcije ruskom GRU

On je dodao da je je siguran da su tri agenta GRU "delovala po instrukcijama", dodajući:

"Zaključio sam da je operacija za atentat na Sergeja Skripalja morala biti odobrena na najvišem nivou, od strane Putina. Stoga zaključujem da su svi koji su učestvovali u pokušaju atentata (ne samo Petrov, Boširov i Fedotov, već i oni koji su ih poslali, kao i svi koji su davali odobrenja ili pružali pomoć u Rusiji ili drugde) moralno odgovorni za smrt Doun Stardžes", rekao je on.

Viktorija i Sergej Skripalj Foto: EPA