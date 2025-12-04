Slušaj vest

Još sedmoro ukrajinske dece vraćeno je svojim porodicama iz Rusije, što je dobrodošao znak saradnje između dve zemlje, izjavila je danas prva dama SAD Melanija Tramp, dan pošto je njen suprug rekao da put ka miru ostaje nejasan.

Prva dama je repatrijaciju ukrajinske dece iz Rusije dala kao prioritet, dok predsednik Donald Tramp nastoji da okonča rat u Ukrajini koji besni skoro četiri godine.

U oktobru je objavila da je obezbedila otvorenu liniju komunikacije sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i da su neka deca vraćena svojim porodicama, najavljujući još povrataka.

Foto: Andrew Leyden/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednja runda repatrijacija vratila je šest dečaka i jednu devojčicu, saopštila je kancelarija Melanije Tramp. „Pohvaljujem upornu diplomatiju Rusije i Ukrajine i njihovo vođstvo u naporima da ponovo spoje decu sa njihovim porodicama. Počeli su da grade mostove u opipljivom okruženju saradnje, što je sidro optimizma“, rekla je ona u saopštenju.

Rusija sve negira

Ukrajina optužuje Rusiju da je otela najmanje 19.000 njene dece i prebacila ih u Rusiju ili na teritoriju koju je okupirala Rusija, bez saglasnosti njihovih porodica ili staratelja, od početka rata u februaru 2022. godine.

Rusija redovno negira otmicu ukrajinske dece, tvrdeći da ih umesto toga štiti od borbi. Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023. godine, optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina dece iz Ukrajine.