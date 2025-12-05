Slušaj vest

Sebastijan Felekanu (44), advokat koji je osuđen za ubistvo svoje trudne devojke nakon što ju je bacio sa 6. sprata zgrade, najzad je završio u zatvoru u Rumuniji. Na dan kada je trebalo da bude zatvoren, pokušao je da izbegne neizbežno. Policija ga je u sredu tokom noći pronašla kako se krije u podrumu stambene zgrade u kojoj je živeo.

Zločin za koji je na kraju osuđen šokirao je Jaši. Noć nasilja, vrištanja i panike završila se smrću njegove trudne devojke, koja je nađena mrtva na asfaltu. Četiri godine kasnije, Felekanu je završio u zatvoru, gde će provesti naredne 23 godine.

Kada je policija došla da sprovede nalog, Sebastijan nije pronađen kod kuće. Međutim, bio je u kućnom pritvoru i njegova nanogica odmah je poslala upozorenje, zbog čega je policija počela sa potragom.

Ubrzo nakon toga, Sebastijan je pronađen kako se krije u podrumu zgrade. Stavljene su mu lisice i odveden je na izdržavanje zatvorske kazne.

Zločin za koji je advokat osuđen dogodio se 19. juna 2021. godine. Sve se desilo u stanu u Jašiju gde je Sebastijan živeo sa trudnom devojkom Monikom Čoatom.

Do incidenta je došlo oko 4 sata ujutru, nakon što su se vratili sa žurke. Izbila je svađa, a Monika mu je tada zalupila vrata ispred lica.

Sebastijan je nakon toga gurnuo Moniku sa terase na 6. spratu. Telo nesrećne žene na asfaltu uznemirilo je komšije, koji su odmah pozvali nadležne službe.

Žena, zajedno sa svojim nerođenim detetom, pala je sa visine od skoro 20 metara. Kada je pomoć stigla, bilo je prekasno.

Prema istrazi, Sebastijan je iz stana izašao 21 minut nakon incidenta, kada su policija i Hitna pomoć već bile na licu mesta.

Sebastijan je tokom suđenja tvrdio da je Monika počinila samoubistvo.

Viši sud je odbio žalbu muškarca i potvrdio kaznu zatvora od 23 godine za teško ubistvo. Ekspertiza, dokazi i sudski eksperiment su potpuno isključili samoubistvo.

On će sada služiti kaznu u zatvoru u Jašiju. Pored godina pritvora, bivši advokat mora da plati i preko 200.000 evra moralne štete porodici Monike Čoate.