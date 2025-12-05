Slušaj vest

Danas su svi letovi obustavljeni na aerodromu u škotskom gradu Edinburgu zbog IT problema koji je uticao na operatere kontrole vazdušnog saobraćaja.

- Trenutno nema letova sa aerodroma u Edinburgu. Timovi rade na problemu i rešiće ga što je pre moguće - saopšteno je iz uprave aerodroma, prenosi Skaj njuz.

Britanska televizija saznaje da "trenutno nema vremenskog okvira za obnovu" letova.

Aerodrom je pozvao putnike da kontaktiraju aviokompanije za najnovije informacije o letovima.

Edinburg aerodorom
Foto: Shutterstock

Edinburška tramvajska služba je takođe objavila saopštenje za putnike na društvenoj mreži X.

- Ako putujete sa nama do aerodroma u Edinburgu, imajte na umu da letovi trenutno ne funkcionišu - navedeno je u postu.

Skaj njuz navodi da prosečno 43.000 putnika dnevno koristi ovaj aerodrom, koji opslužuje 37 aviokompanija koje lete do 155 destinacija.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

