OBUSTAVLJENI SVI LETOVA NA AERODROMU U EDINBURGU
Danas su svi letovi obustavljeni na aerodromu u škotskom gradu Edinburgu zbog IT problema koji je uticao na operatere kontrole vazdušnog saobraćaja.
- Trenutno nema letova sa aerodroma u Edinburgu. Timovi rade na problemu i rešiće ga što je pre moguće - saopšteno je iz uprave aerodroma, prenosi Skaj njuz.
Britanska televizija saznaje da "trenutno nema vremenskog okvira za obnovu" letova.
Aerodrom je pozvao putnike da kontaktiraju aviokompanije za najnovije informacije o letovima.
Edinburška tramvajska služba je takođe objavila saopštenje za putnike na društvenoj mreži X.
- Ako putujete sa nama do aerodroma u Edinburgu, imajte na umu da letovi trenutno ne funkcionišu - navedeno je u postu.
Skaj njuz navodi da prosečno 43.000 putnika dnevno koristi ovaj aerodrom, koji opslužuje 37 aviokompanija koje lete do 155 destinacija.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)