Američki predsednik Donald Trampbio je u centru pažnje na izvlačenju grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj poznati YMCA ples i primio prvu FIFA-inu nagradu za mir.

Događaju, koji je zbog novog formata takmičenja doneo korist reprezentacijama poput Severne Makedonije i Kurasaoa, prisustvovali su i lideri ostalih zemalja domaćina, piše Times of India.

Trump u centru pažnje



Donald Tramp je u petak ukrao šou na svečanosti izvlačenja grupa za Svetsko prvenstvo 2026. kada je u Kenedi centru ustao i zaplesao na hit YMCA. Neočekivani trenutak dogodio se nakon što su organizatori na pozornicu doveli grupu "Vilidž pipl" kako bi izveli pesmu koja je, uz Nesun dorma, redovno pratila Trampove predizborne skupove.

Tramp je događaju prisustvovao s meksičkom predsednicom Klaudijom Šejnbaum i kanadskim premijerom Markom Karnejem. Ceremoniju su vodili poznati komičar Kevin Hart i supermodel Hajdi Klum, a u publici su se našle i brojne sportske ikone poput Toma Bredija, Šakila O'Nila, Vejna Greckija, Elija Meninga i Arona Džadža.

Prva FIFA-ina nagrada za mir



Osim plesnog nastupa, Tramp je od krovne svetske fudbalske organizacije primio i prvu FIFA-inu nagradu za mir.

- Gospodine predsedniče, ovo je vaša nagrada. Ovo je vaša nagrada za mir - rekao je predsednik FIFA Đani Infantino uručujući mu priznanje.

- Tu je i prekrasna medalja za vas koju možete nositi gde god želite da idete - rekao je on.

Tramp je zatim stavio medalju oko vrata uz komentar: "Nosim je odmah"

Zaljubljenici u fudbal širom sveta s nestrpljenjem su pratili izvlačenje kako bi saznali parove, a organizatori se nadaju da će se globalni interes odraziti i na posećenost stadiona.

Tramp je ranije ove nedelje izjavio da je prodaja ulaznica "dobra", iako ostaju otvorena pitanja o konačnoj organizaciji. Turnir počinje u junu 2026. godine, a finale je na rasporedu 19. jula 2026. na stadionu Metlajf u Nju Džerziju.

Imigracione politike kao prepreka?



Ipak, nisu svi oduševljeni. Više od 80 grupa za građanska i radnička prava u pismu upućenom FIFA još 1. jula upozorilo je da bi imigracione politike Trampove administracije mogle negativno da utiču na održavanje Svetskog prvenstva, prenosi USA Today.

Novi format, složenije izvlačenje



Na samoj ceremoniji, Tramp, Šejnbaum i Karni učestvovali su u izvlačenju zemalja u unapred određene grupe, nakon čega su popunjena preostala mesta u 12 grupa sa po četiri tima.

Proširenje turnira s 32 na 48 reprezentacija najviše je pogodovalo timovima poput Severne Makedonije i Kurasaoa, kojim su se time povećale šanse za kvalifikaciju. Zbog povećanja broja učesnika, broj grupa narastao je s osam na 12.

Prošireni format zakomplikovao je i samo izvlačenje, budući da imena šest od 48 učesnika još nisu poznata. Preostala mesta popuniće se kroz baraž u martu 2026. godine, zbog čega su tokom ždreba morale da se koriste dodatne oznake, navodi AP.