Londonska kula je zatvorena za javnost nakon prijava o krivičnom delu oštećenja vitrine u kojoj su se nalazili krunski dragulji.

Policija je saopštila da su četiri demonstranta uhapšena nakon incidenta neposredno pre 10 časova u subotu.

Organizacija „Take Back Power“, koja sebe opisuje kao novu nenasilnu grupu građanskog otpora, tvrdi da stoji iza ovog čina.

Navodi se da je na vitrinu u kojoj se nalazila neprocenjiva Carska državna kruna bačena kremasta kaša i omlet od jabuka.

Snimci koje je podelila grupa prikazuju jednog demonstranta kako vadi veliku folijsku posudu sa mrvicama iz kese, a zatim je udara o staklo koje štiti Carsku državnu krunu. Drugi je više puta sipao posudu jarko žutog krema na prednju stranu vitrine.

Demonstranti su zatim otvorili kapute da bi pokazali slogane na majicama na kojima je pisalo „Take Back Power“ pre nego što je jedan uzviknuo „Demokratija se raspala“, a drugi „Britanija je slomljena. Došli smo ovde kod dragulja nacije da povratimo vlast. Pridružite nam se na takebackpower.net“.

Mogli su se videti iznenađeni turisti kako reaguju na ovaj trik, dok je radnica Londonske kule prilazila govoreći: „Izvinite, izvinite“, dok je putem radija tražila pomoć.

Metropolitanska policija je kasnije saopštila da je samo Kuća dragulja u Kuli zatvorena za javnost dok se istraga nastavlja.

Portparol policije je rekao: „Policija je tesno sarađivala sa policijom Londonskog Sitija i pripadnicima obezbeđenja, a četiri osobe su uhapšene zbog sumnje na krivično delo nanošenja štete. Privedene su.

„Kula je zatvorena za javnost dok se istraga nastavlja.“

Policija Londonskog Sitija nastavlja da istražuje incident.

Organizacija „Tejk Bek Pauer“ je saopštila da je izvela trik kako bi zahtevala od vlade Velike Britanije da osnuje stalnu građansku skupštinu – „Dom naroda“ – sa ovlašćenjem da „oporezuje ekstremno bogatstvo i popravi Britaniju“.

