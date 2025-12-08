Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da još nije postignut dogovor o istočnoj Ukrajini u pregovorima sa SAD o mirovnom rešenju sukoba.

Zelenski je u intervjuu za agenciju Blumberg rekao da su pregovarači o mirovnoj inicijativi koju posreduju SAD i dalje podeljeni oko teritorijalnog pitanja.

"Postoje različiti stavovi između SAD, Rusije i Ukrajine i nemamo jedinstven stav o Donbasu", rekao je on.

Dodao je da Ukrajina insistira na posebnom sporazumu o bezbednosnim garancijama od zapadnih saveznika, pre svega, od SAD.

"Postoji pitanje na koje ja i svi Ukrajinci želimo odgovor. Ako Rusija ponovo pokrene rat, šta će naši partneri učiniti", upitao je Zelenski.

Neki elementi američkog plana zahtevaju dalje razgovore o nekoliko "osetljivih pitanja", uključujući bezbednosne garancije za Ukrajinu, dodao je Zelenski.

Zelenski je danas doputovao u London gde će se sastati sa premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.