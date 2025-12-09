KRVOLOČNI KOLJAČI NASTAVLJAJU S UBIJANJEM CIVILA I DECE! SZO objavila zastrašujuće podatke: U napadu na vrtić, paravojne snage ubile 63 MALIŠANA! (FOTO/VIDEO)
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je broj žrtava napada dronovima na vrtić i druga mesta u sudanskoj saveznoj državi Kordofanprošle nedelje porastao na 114 ljudi, uključujući 63 dece.
SZO je saopštila da su prošlog četvrtka izvedena tri odvojena napada dronovima na Kagoli. Prvi je bio usmeren na vrtić, a naknadni napadi su bili usmereni na bolničare dok su prevozili preživele i na bolnicu.
Broj žrtava nije bio odmah poznat, zbog prekida komunikacije.
Direktor SZO Tedros Gebrejesus naveo je na Iksu da "organizacija osuđuje ove besmislene napade na civile i zdravstvene ustanove i ponovo poziva na okončanje nasilja i povećanje pristupa humanitarnoj pomoći, uključujući zdravstvenu pomoć".
Mreža sudanskih lekara i Advokati za hitne slučajeve, grupe koje prate nasilje nad civilima u Sudanu, okrivile su paravojne Snage za brzu podršku (RSF) za napade.
U saopštenju u subotu, Advokati za hitne slučajeve nazvali su napad "flagrantnim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, uključujući zaštitu civila, posebno dece i vitalne civilne infrastrukture".
U ratu između sudanske vojske i paravojske koji traje već dve godine ubijeno je više od 40.000 ljudi, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, a 12 miliona je raseljeno. Međutim, humanitarne grupe upozoravaju da je pravi broj žrtava verovatno mnogo veći.
Bitka je sada koncentrisana na region Kordofan bogat naftom, nakon što je RSF preuzeo poslednje uporište vojske, El-Fašer, u Darfuru, na zapadu Sudana.
Preuzimanje El-Fašera od strane RSF-a praćeno je nasiljem. Bilo je izveštaja o pogubljenjima civila, silovanjima i seksualnim napadima, kao i drugim zločinima. Više od 100.000 ljudi je pobeglo od preuzimanja, prema podacima agencije UN za migracije.
Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk upozorio je prošle nedelje da bi se Kordofan mogao suočiti sa novim zločinima poput onih u El-Fašeru.
Humanitarna situacija u regionu Kordofan se pogoršava, jer se glad takođe širi nakon više od dve godine razornog rata. ;
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)