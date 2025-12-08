Slušaj vest

Majka dvogodišnjeg dečaka Leapotresena je gubitkom svog sina, koji je nastradao tokom napada psa rase pitbul, kog je porodica prethodno udomila u svojoj kući na Zakintosu.

Ona tvrdi da se sve dogodilo za manje od 30 sekundi i da je napad bio posledica straha psa zbog pucnjave i zvižduka lovaca u blizini.

"Leo je bio san svake majke"

Tridesetdvogodišnja Robi izjavila je za Dejli mejl da je Leo bio izuzetno nežno i drago dete, koje su voleli čak i ljudi koji inače ne vole decu. Navela je da je bio poseban i obožavan od strane cele porodice.

Šta se dogodilo tog dana

Prema njenim rečima, pas nikada ranije nije pokazivao agresiju. Bio je vezan lancem dugim deset metara u dvorištu, pored šume u kojoj su se u tom trenutku nalazili lovci. Čuli su se pucnjevi, lavež drugih pasa i zvižduci, za koje majka veruje da su prestrašili životinju i izazvali napad.

Veza između deteta i psa

Majka je ispričala da je pas bio veoma nežan prema Leu, dozvoljavao mu da ga dodiruje, mazio se s njim i lizao ga, bez ikakvih znakova agresije. Dete se često igralo sa psom.

Sve se odigralo za 30 sekundi

Dok su roditelji nakratko ušli u kuću da ostave namirnice, Leo je izašao ka psu. Majka navodi da je pas dete zgrabio ili snažno protresao i da je izgledalo kao da ga je ugrizao samo jednom.

Pokušaj spasavanja

Roditelji su odmah pozvali hitnu pomoć i sami krenuli kolima ka bolnici. Na putu su se sreli sa ambulantnim vozilom, koje je preuzelo dete i odvelo ga, ali su lekari kasnije potvrdili da su povrede bile preteške.

Bol i poruka majke

Majka navodi da još uvek nije mogla da vidi svoje dete nakon tragedije i da nikada ne bi dozvolila kontakt da je postojala i najmanja sumnja u opasnost, ističući da je pas bio zbrinut i da nikada ranije nije pravio probleme.

Psihološka pomoć porodici

Porodica ima još dvoje dece koja pohađaju osnovnu i srednju školu. U njihove škole upućeni su psiholozi i socijalni radnici radi pružanja psihosocijalne pomoći.