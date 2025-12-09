Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se suočava sa rastućim pritiskom SAD da pristane na velike teritorijalne gubitke i druge ustupke u okviru mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa.

To su istraživačkom sajtu Aksios kazala dva ukrajinska zvaničnika.

Navodi se da nakon nedelja intenzivne diplomatije, Ukrajinci i dalje misle da određeni aspekti trenutnog američkog plana favorizuju Moskvu i da SAD mnogo jače pritiskaju Zelenskog nego ruskog predsednika Vladimira Putina.

Američki zvaničnik je to negirao u izjavi za Aksios, naglašavajući da su SAD takođe pritiskale Putina da ublaži svoje zahteve.

U međuvremenu Zelenski se cele ove nedelje sastaje sa najmoćnijm evropskim liderima koji ga uveravaju da Ukrajina ne mora da popusti ni Putinu ni Trampu.

Pregovori su fokusirani na dva pitanja: zahtev Rusije da joj Ukrajina ustupi ceo region Donbasa, uključujući delove koje snage Kremlja ne kontrolišu, kao i zahtev Kijeva za snažne bezbednosne garancije od Amerike kako bi se sprečila buduća ruska agresija.

Ukrajinski zvaničnik rekao je da se američka ponuda pogoršala, iz perspektive Kijeva, nakon što su Trampovi savetnici Stiv Vitkof i Džared Kušner prošle nedelje u Kremlju održali petočasovni sastanak sa Putinom.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Zvaničnik je kazao da su Vitkof i Kušner izgleda želeli jasno "da" od Zelenskog kada su u subotu dva sata razgovarali sa njim o planu.

- Činilo se kao da SAD pokušavaju da nam na različite načine prodaju rusku želju da preuzmu ceo Donbas i da Amerikanci žele da Zelenski sve to prihvati u telefonskom razgovoru - rekao je ukrajinski zvaničnik.

Razgovor sa Zelenskim dogodio se na kraju trodnevnih maratonskih razgovora između Vitkofa, Kušnera i savetnika Zelenskog u Majamiju.

- Iako je postignut izvestan napredak, nije bilo prodora u pogledu teritorije ili bezbednosnih garancija - rekli su ukrajinski i američki zvaničnici.

Tramp se "malo razočarao"

Tramp je u nedelju izneo tvrdnu da pregovarači Zelenskog "vole" američki plan i da je bio "malo razočaran" kada je čuo da ga Zelenski nije pročitao.

1/6 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP

On je takođe tvrdio da je Rusiji predloženi američki plan "u redu", ali su ruski zvaničnici jasno stavili do znanja da imaju neke primedbe.

- Zelenski je u telefonskom razgovoru sa Vitkofom i Kušnerom rekao da je američki predlog dobio tek sat vremena ranije i da ga još nije pročitao - kazali su američki i ukrajinski zvaničnici.

Američki zvaničnik je rekao da je to zvučalo zbunjujuće jer su SAD poslale ažurirani predlog dan ranije.

Šta je Ukrajini najviše sporno?

Ukrajinski zvaničnik je naveo da su, iako su neki od dokumenata dostavljeni dan ranije, drugi primljeni neposredno pre poziva, kao i da američki predlog sadrži strože uslove od prethodnih verzija po pitanjima poput teritorija i kontrole nuklearne elektrane u Zaporožju i da je ostavio ključna pitanja o bezbednosnim garancijama bez odgovora.

- Postoje važne stvari u vezi sa teritorijom o kojima treba više razgovarati: Ko kontroliše šta, ko gde ostaje, ko se povlači i to ako se Ukrajina povuče sa linije kontakta, kako osigurati da Rusija učini isto i ne nastavi sa borbom - kazao je izvor Aksiosa.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

On je dodao da je američka strana, uprkos svemu tome, izgleda očekivala da će se Zelenski jednostavno složiti preko telefona.

Američki zvaničnik je insistirao da je na trenutni nacrt u velikoj meri uticao doprinos Ukrajinaca i da su Kušner i Vitkof vršili pritisak na Putina da pristane na neke ukrajinske zahteve.

Aksios ocenjuje da cela ova epizoda odražava tinjajuće nepoverenje između administracija Zelenskog i Trampa, uprkos mnogim satima koje su njihovi timovi proveli zajedno u pregovorima.

Evropski lideri uz Zelenskog

- Imamo mnogo karata u rukama - rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Emanuel Makron u Jelisejskoj palati Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Nemački kancelar Fridrih Merc dodao je da je "skeptičan prema nekim detaljima koje vidimo u dokumentima koji dolaze sa američke strane" i naglasio da ne bi trebalo da bude sumnje da Evropa stoji iza Ukrajine.

Evropska turneja Zelenskog se nastavlja u Briselu i Rimu.

Američki i ukrajinski zvaničnici kažu da je Trampova administracija sastanak Zelenskog u Dauning stritu videla kao pokušaj kupovine vremena u pregovorima o Trampovom mirovnom planu, koji po mišljenju Bele kuće nije bio od koristi.

1/7 Vidi galeriju Volodimir Zelenski i Fridrih Merc Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Ukrajinski zvaničnici rekli su da smatraju da SAD pokušavaju da odvoje Zelenskog od evropskih lidera kako bi mogli efikasnije da ga pritisnu.

- Zelenski ne može da donosi tako dramatične odluke bez konsultacija sa svojim ključnim saveznicima u Evropi - rekao je ukrajinski zvaničnik.

On je kazao da, dok Trampova administracija vrši pritisak na Zelenskog da brzo deluje, Evropljani savetuju oprez i strpljenje.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Takva dinamika je razbesnela neke od zvaničnika u Beloj kući koji Evropljane vide kao glavnu prepreku dogovoru.

"Ne želimo da se odreknemo ničega"

Zelenski je juče na brifingu sa novinarima rekao da će Ukrajina i evropske sile danas dati Americi ažurirani kontrapredlog.

- Rusija insistira da se odreknemo teritorije. Ne želimo da se odreknemo ničega. Upravo za to se borimo. Amerikanci trenutno traže kompromis - rekao je on.

1/8 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Emanuel Makron Kir Starmer Fridrih Merc Donald Tusk Kijev Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Ukrajinci i Evropljani takođe razgovaraju o bezbednosnim garancijama.

Evropski zvaničnik je rekao da je ostalo nejasno kakvu su ulogu SAD spremne da igraju u sprovođenju garancije i šta očekuju od evropskih saveznika.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP