Pripadnik vojske Velike Britanije poginuo je u "tragičnoj nesreći" u Ukrajini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane iz Londona.

Incident se dogodio tokom testiranja ukrajinskih odbrambenih sposobnosti, daleko od fronta. Veruje se da smrt nije nastupila usled neprijateljske vatre, navode britanski izvori iz odbrane.

Velika Britanija je ranije priznala prisustvo malog broja britanskog osoblja u Ukrajini koje obezbeđuje diplomatsku misiju Velike Britanije i pruža podršku ukrajinskim oružanim snagama.

Portparol Ministarstva odbrane rekao je:

"Sa dubokim žaljenjem moramo da saopštimo da je član Oružanih snaga Velike Britanije poginuo u Ukrajini jutros, u utorak 9. decembra. Povređen je u tragičnoj nesreći dok je posmatrao ukrajinske snage kako testiraju novu odbrambenu sposobnost, daleko od linija fronta. Porodica je obaveštena i naše misli su sa njima u ovom tužnom i teškom trenutku".

Ova smrt je prva zvanična britanska vojna žrtva u Ukrajini, potvrdili su večeras izvori lista Telegraf.

Nije jasno da li je muškarac služio u britanskoj vojsci, Kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu ili Kraljevskoj mornarici, a Ministarstvo odbrane odbilo je da pruži više detalja.