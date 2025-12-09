Slušaj vest

Ruski diverzanti navodno su pripremali eksplozije u teretnim avionima koji lete iz Evrope u Sjedinjene Američke Države, objavio je Fajnenšl tajms, pozivajući se na izvore iz evropskih obaveštajnih službi koje su osujetile takav plan.

Diverzanti su planirali ne samo da dignu u vazduh logističke centre, već i da unište teretne avione u letu na rutama ka SAD.

Dodaje se da je šema tajne službe otkrivena je nakon eksplozija u DHL centrima u Poljskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Istraga je utvrdila da su paketi sa magnezijumskim upaljačima poslati iz Litvanije. Te eksplozije bile su samo prva faza - sledeća meta trebalo je da bude avijacija.

Kako tvrde, zaplenjeno je oko šest kilograma eksploziva.

Poljska i Litvanija već su optužile najmanje 20 učesnika u ovom planu. Organizator grupe pobegao je u Azerbejdžan, a ruske obaveštajne službe - FSB, SVR i GRU - javno su zahtevale njegovo puštanje.

"Spremaju se sabotaže i u Evropi"

Prema pisanju ukrajinskog portala TSN, koji se takođe poziva na Fajnenšl tajms, jedna od evropskih obaveštajnih agencija smatra da se ruska grupa sprema da izvrše sabotažu velikih razmera u Evropi. Stručnjaci upozoravaju da je to samo vrh ledenog brega.