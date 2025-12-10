Slušaj vest

Vojna pomoć Ukrajini mogla bi da dostigne najniži nivo ove godine, upozorio je danas nemački istraživački institut Kil.

Pre povlačenja na inicijativu Donalda Trampa po povratku u Belu kuću u januaru 2025. godine, SAD su obezbeđivale više od polovine vojne pomoći.

Evropljani su u početku uspeli da nadoknade, ali su kasnije posustali, preneo je pariski list Mond.

"Prema podacima dostupnim do oktobra, Evropa nije uspela da održi zamah iz prve polovine 2025. godine", rekao je Kristof Trebeš, koji vodi tim instituta koji prati vojnu, finansijsku i humanitarnu pomoć obećanu i isporučenu Ukrajini od početka ruske invazije 24. februara 2022. godine.

Ako se ovo usporavanje nastavi u narednim mesecima, 2025. će postati godina sa najmanje novih izdvajanja pomoći za Ukrajinu" od 2022. godine, upozorio je Trebeš.

U prvih deset meseci 2025. godine, Ukrajini je dodeljeno 32,5 milijardi evra vojne pomoći, prvenstveno od Evrope.

Za samo dva meseca, saveznici Ukrajine bi trebalo da izdvoje više od pet milijardi evra da bi se izjednačili sa najnižim iznosom u 2022. godini (37,6 milijardi evra izdvojenih u 2022. godini) i više od devet milijardi evra da bi dostigli prosek od 41,6 milijardi evra koji se isplaćuje godišnje između 2022. i 2024. godine.

Međutim, od jula do oktobra, u proseku je svakog meseca izdvojeno samo dve milijarde evra.

Prema istraživačima iz instituta, Francuska, Nemačka i Velika Britanija su udvostručile ili čak utrostručile svoje doprinose, dok je podrška Italije smanjena za 15 odsto, a Španija nije izdvojila novu vojnu pomoć za 2025. godinu.

Evropska komisija trenutno nastoji da iskoristi približno 200 milijardi evra imovine ruskih centralnih banaka zamrznutih u Evropskoj uniji (EU) za finansiranje kredita Ukrajini.

Cilj je da se početnih 90 milijardi evra oslobodi na samitu šefova država i vlada EU zakazanom za 18. decembar u Briselu.