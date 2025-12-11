Slušaj vest

Mir u Ukrajini, deklarativno, žele svi, ali rat se nastavlja i bliži se četvrtoj godini, i utiče na dobar deo sveta - ako ne i na ceo.

BBC navodi da su na stolu najmanje dva predloga mirovnog plana - prvobitni američki od 28 tačaka i izmenjeni, na 20 tačaka iza kojeg stoje Kijev i njegovi evropski saveznici.

Napretka, vidljivog, bar za sada nema.

U oba predloga mirovna plana, u srcu svih pitanja su teritorija i posleratne bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Pre svega, teritorija Donbasa.

Veliki istočni ukrajinski region, sastavljen od Donjecka i Luganska, godinama je kasapnica.

Nije poznat tačan broj poginulih - bilo vojnika ili civila - ali se meri u hiljadama, a verovatnije u desetinama hiljada.

Region bogat obradivom poljoprivrednom zemljom, ali i mineralima merkaju svi.

Rusija želi ceo Donbas i to ne krije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, međutim, poručuje da Ukrajina ne želi i ne može da se odrekne bilo koje teritorije, pogotovo ne Donbasa.

Od početka rata februara 2022, ruska vojska kontroliše oko 20 odsto ukupne teritorije Ukrajine.

Upravo je u Donbasu, tačnije u Lugansku i Donjecku, ruska vojska napravila najveći napredak.

Ruska vojska kontroliše gotovo celu Lugansku oblast i dobar deo Donjecke oblasti, ali ne ceo.

Prema prvobitnom planu Vašingtona, čiji su detalji ranije procureli, Amerika je za zamrzavanje sadašnjih pozicija na frontu, uz spremnost da 'ustupi' Donbas Rusiji.

Prema poslednjim informacijama, Ukrajina je pripremila novi predlog plana, koji podrazumeva da deo Donbasa ipak ne padne u ruke Rusima.

„Postoji okvirni dokument od 20 tačaka. On se stalno menja i to je normalno. To je 'živa struktura' koja mora da zadovolji interese Ukrajine, Evrope i sveta.

„Drugi dokument su bezbednosne garancije i radimo na tome.

„Čekam relevantne predloge naše vojske i njihov razgovor sa američkim partnerima. I sve to treba, u principu, integrisati sa temeljima 'koalicije voljnih' (grupa evropskih saveznika Ukrajine, predvođene Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom).

„Bezbednosne garancije su važan dokument između nas i SAD, između nas i Evropljana", rekao je novinarima Zelenski.

Postoji, kaže, i treći dokument koji se tiče obnove posleratne Ukrajine i ekonomskog razvoja.

Spreman je i na energetsko primirje sa Rusijom ako je i ruska strana spremna za to.

O Krimu i NATO

Rusija je anektirala Krim još 2014. i nema nameru da od njega odustane.

Ukrajinske snage su tokom rata više puta gađale infrastrukturu na Krimu, pre svega most koji povezuje poluostrvo sa Rusijom.

Zelenski je tokom rata govorio i da nikada nije odustao od Krima.

Ipak, u razgovoru sa novinarima 9. decembra, priznao je da povratak Krima pod ukrajinsku upravu baš i nije moguć.

„Nemamo snage da u potpunosti povratimo naše ukrajinsko poluostrvo. I možda sam to o Krimu rekao na prvom sastanku sa Putinom i verujem da sam bio u pravu.

„Biću iskren: da, nemamo snage za sve ovo danas, nemamo dovoljnu podršku za sve ovo, ali sam to rekao na prvom sastanku sa Putinom, i mislim da bih to mogao potvrdim na poslednjem sastanku sa Putinom.“

Što se tiče ulaska Ukrajine u vojno-političku alijansu, koju predvodi Amerika, Zelenski kaže da to jeste želja.

„Mi želimo da se pridružimo NATO, ali sigurno znamo da ni SAD ni nekoliko drugih zemalja, iskreno, još ne vide Ukrajinu u NATO.

„A Rusija sigurno nikada neće pristati na to", rekao je Zelenski.

A šta je s izborima?

U dosadašnjem toku, rata, Putin je često govorio da smatra Zelenskog nelegitimnim predsednikom jer mu je istekao mandat, a izbori nisu organizovani.

U uslovima rata, branio se Kijev, nije ni moguće sprovesti izbore.

Zelenski kaže da Ukrajina jeste spremna na izbore, posle kritika američkog predsednika Donalda Trampa da Kijev 'koristi rat' da bi izbegao organizovanje glasanja.

Petogodišnji predsednički mandat Zelenskog trebalo je da bude završen u maju 2024, ali su izbori u Ukrajini odloženi na neodređeno vreme zbog ruske invazije.

Reagujući na Trampove kritike, Zelenski je rekao da će zatražiti da se izrade predlozi koji bi mogli da promene zakon.

Izbori bi mogli biti održani u narednih 60 do 90 dana ako bi bezbednost glasanja bila garantovana uz pomoć SAD i drugih saveznika, rekao je.

„Sada tražim, i to otvoreno kažem, da mi SAD pomognu, možda zajedno sa našim evropskim kolegama, da izbori budu bezbedni“, rekao je Zelenski novinarima.

„Uz dužno poštovanje našim partnerima, ali pitanje izbora je pre svega pitanje za narod Ukrajine, a ne za narode drugih zemalja.

„Čuo sam priče da čuvamo fotelje i da se zato rat ne završava, što je potpuno nerazumna naracima", rekao je Zelenski.

Zelenski je pobedio na predsedničkim izborima 2019. sa više od 73 odsto glasova.

Rusija uporno ponavlja da je Zelenski nelegitimni lider i traži nove izbore kao uslov za sporazum o prekidu vatre, a na istoj liniji je i Tramp.

Postoje značajne praktične prepreke za izbore u ratnom vremenu.

Vojnici koji služe na frontu ili ne bi mogli da glasaju (u mestima prebivališta) ili bi im trebalo odobrenje da to učine.

Oko 5,7 miliona Ukrajinaca trenutno živi u inostranstvu zbog rata, podaci su Ujedinjenih nacija.

Bilo kakvo organizovanje izbora zahtevalo bi složene, dodatne bezbednosne mere.

Izbori bi bili fer samo ako bi svi Ukrajinci mogli da glasaju, a to znači i vojnici koji se bore na frontu, rekao je za BBC jedan ukrajinski opozicioni poslanik.

„Potpuno sam protiv te ideje, ne mogu ni da razumem zašto je Zelenski to izjavio (o izborima u roku od dva, tri meseca).

„To je potpuno nemoguće. Izbori nisu samo zaokruživanje na listiću - to su debate, to je kampanja, ceo proces.

„Možda Zelenski vidi priliku da održi kvaziizbore koji će mu ići na ruku jer kontroliše medije, a njegovi protivnici verovatno nisu spremni“, izjavio je Aleksej Gončarenko, opozicioni poslanik iz stranke Evropska solidarnost.

U samoj Ukrajini malo pritiska na Zelenskog

Malo je domaćeg političkog pritiska na Zelenskog da raspiše izbore dok je sukob u toku, rekao je Aleksandar Merežko, predsednik spoljnopolitičkog odbora ukrajinskog parlamenta.

Poslanik iz stranke Zelenskog Sluga naroda rekao je za BBC da je postojao „snažan konsenzus“ među političarima i civilnim organizacijama da izbori neće biti održani pod vanrednim stanjem.

„Čak je i opozicija, koja je protiv Zelenskog i želela bi da bude smenjen, protiv izbora, jer razume opasnost od pokušaja održavanja izbora tokom rata“, rekao je on.

Ideja je „upravo ono što bi Putin želeo“, dodao je Merežko.

„Izborna kampanja bi bila podeljena. Pošto nas nije uništio spolja, Putin želi da nas uništi iznutra, koristeći izbore kao još jedno sredstvo za to.“

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) u martu pokazala je da se oko 78 odsto ljudi protivi održavanju izbora tokom eventualnog primirja.

Većina smatra da izbori mogu da budu održani tek posle potpunog rešenja.

U međuvremenu, međutim, ankete su dale nešto drugačije rezultate.

U septembru je broj protivnika održavanja izbora pao na 63 odsto, a skočio je broj onih koji su za izbore tokom eventualnog primirja, uz bezbednosne garancije.

Korupcionaške afere

Zelenskog pritiska i sve krupnije korupcionaške afere u vrhu vlasti, pa i njegovih najbižih saradnika.

Zelenski se suočava sa kontinuiranim i sve većim pritiskom Trampa da pristane na mirovni sporazum o okončanju rata u Ukrajini.

Američki lider poziva Zelenskog da ustupi teritoriju Rusiji.

Često sugeriše da je elenski glavna prepreka miru.

Kremlj je saopštio da su Trampove „veoma važne“ izjave o Ukrajini, među ostalima i da će Moskva pobediti u ratu i da će Kijev morati da preda zemlju, u skladu sa stavom Rusije.