TO JE TO, UKRAJINCI OTKRILI TRAMPU ŠTA SU SPREMNI DA DAJU PUTINU! Nemački kancelar Merc kaže da je dokument o teritorijalnim ustupcima poslat Beloj kući (FOTO)
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp dobio novi predlog u kojem se navode teritorijalni ustupci koje bi Ukrajina mogla da razmotri kako bi okončala rusku invaziju.
Kijev post Merc je rekao da je dokument dostavljen nakon što su on i drugi evropski lideri juče održali telefonski razgovor sa Trampom.
- Uglavnom se tiče pitanja koje teritorijalne ustupke je Ukrajina spremna da napravi - rekao je Merc novinarima, naglašavajući da samo "ukrajinski predsednik (Volodimir Zelenski) i ukrajinski narod" mogu da odlučuju o takvim pitanjima.
Zelenski je ranije ove nedelje potvrdio da se tri dokumenta pripremaju kao deo šireg mirovnog paketa: okvirni plan od 20 tačaka na kojem se i dalje radi i poseban dokument o bezbednosnim garancijama koji je sastavljen zajedno sa SAD i evropskim partnerima, uz sveobuhvatni plan obnove Ukrajine.
Tramp je u sredu izrazio frustraciju Ukrajinom i njenim evropskim saveznicima Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom, rekavši da su tokom razgovora s evropskim liderima razmenjene "oštre reči".
Merc je rekao da su dodatni razgovori s američkim zvaničnicima planirani ovog vikenda i da bi širi međunarodni sastanak o Ukrajini "mogao da bude održan početkom sledeće nedelje".
- Da li će Vašington učestvovati tu zavisi od zajedničkih nacrta predloga koji se sada finalizuju - kazao je nemački kancelar.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)