Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp dobio novi predlog u kojem se navode teritorijalni ustupci koje bi Ukrajina mogla da razmotri kako bi okončala rusku invaziju.

Kijev post Merc je rekao da je dokument dostavljen nakon što su on i drugi evropski lideri juče održali telefonski razgovor sa Trampom.

- Uglavnom se tiče pitanja koje teritorijalne ustupke je Ukrajina spremna da napravi - rekao je Merc novinarima, naglašavajući da samo "ukrajinski predsednik (Volodimir Zelenski) i ukrajinski narod" mogu da odlučuju o takvim pitanjima.

Zelenski je ranije ove nedelje potvrdio da se tri dokumenta pripremaju kao deo šireg mirovnog paketa: okvirni plan od 20 tačaka na kojem se i dalje radi i poseban dokument o bezbednosnim garancijama koji je sastavljen zajedno sa SAD i evropskim partnerima, uz sveobuhvatni plan obnove Ukrajine.

Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Tramp je u sredu izrazio frustraciju Ukrajinom i njenim evropskim saveznicima Nemačkom, Francuskom i Velikom Britanijom, rekavši da su tokom razgovora s evropskim liderima razmenjene "oštre reči".

Merc je rekao da su dodatni razgovori s američkim zvaničnicima planirani ovog vikenda i da bi širi međunarodni sastanak o Ukrajini "mogao da bude održan početkom sledeće nedelje".

Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

- Da li će Vašington učestvovati tu zavisi od zajedničkih nacrta predloga koji se sada finalizuju - kazao je nemački kancelar.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)

Volodimir Zelenski Đorđa Meloni
Marko Rubio Sergej Lavrov
profimedia-1057666640.jpg
Dron Moskva.jpg