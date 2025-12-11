Slušaj vest

Ruska državna sredstva u Evropi mogla bi ostati trajno zamrznuta prema pravnom mehanizmu koji su u četvrtak odobrile zemlje članice EU.

Ambasadori EU su dali vanredna ovlašćenja Evropskoj komisiji da zadrži blokiranim 210 milijardi evra ruske državne imovine sve dok Kremlj ne plati ratne reparacije Ukrajini, saopštilo je danas dansko predsedništvo Saveta EU.

U saopštenju je navedeno da su ambasadori „saglasni oko revidirane verzije predloga po članu 122 i odobrili pokretanje pisane procedure za formalnu odluku Saveta do sutra oko 17 časova.“ Dodaje se da je odluka doneta „veoma jasnom većinom“.

Ovaj pravni mehanizam predstavlja veliki udarac za Kremlj i njegove nade da će odmrznuti sredstva kao deo posleratnog mirovnog dogovora — ideje koju je podržavao američki predsednik Donald Tramp, ali koja je nepopularna u Evropi.

Nova vanredna ovlašćenja EU ostaju na snazi sve dok „Rusija ne okonča svoj rat agresije protiv Ukrajine i ne isplati reparacije Ukrajini“, prema pravnom tekstu koji je video POLITICO, a koji su ambasadori 27 država članica podržali u četvrtak posle podne.

U velikom podsticaju za Ukrajinu, ovaj pravni manevar značajno smanjuje verovatnoću da će proruske zemlje u Evropi, poput Mađarske i Slovačke, vratiti zamrznuta sredstva Rusiji.

Vanredna klauzula praktično menja postojeća pravila, koja obavezuju zemlje EU da svakih šest meseci jednoglasno ponovo odobre sankcije.

Time će zemlje naklonjene Kremlju izgubiti mogućnost da odblokiraju sankcionisana sredstva tako što bi jednostavno glasale „protiv“ obnavljanja sankcija. Da se to dogodilo nakon što bi EU obezbedila kredit Ukrajini uz garanciju u vidu zamrznute imovine, svih 27 članica bile bi dužne da vrate novac Rusiji.

EU pravda drastičnu odluku

EU je opravdala ovu drastičnu pravnu promenu time da bi vraćanje sredstava Rusiji izazvalo ozbiljan poremećaj u ekonomiji EU — i potencijalno podstaklo hibridne napade Kremlja širom Unije.

Održavanje zamrznute imovine „mera je koja je primerena kako bi se izbegle dalje posledice neviđenih razmera po ekonomsku situaciju Unije, izazvane ruskim delovanjem“, navela je Komisija u pravnom dokumentu.

Evropska komisija je prvobitno predložila ovaj pravni mehanizam kako bi ojačala odvojeni plan za mobilisanje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini - od kojih se najveći deo nalazi u belgijskoj centralnoj klirinškoj kući Euroclear.

Međutim, Belgija se usprotivila planu zbog straha da bi, u slučaju da Rusija nekako povrati sredstva, upravo ona morala da vrati novac.