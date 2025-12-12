Slušaj vest

Britanskim građanima sinoć je poručeno da moraju da počnu ozbiljno da se pripremaju za oružani sukob sa Rusijom.

Pukovnik Al Karns, državni podsekretar u Ministarstvu odbrane zadužen za oružane snage, rekao je da je zemlja već u "stanju ratne pripravnosti" i upozorio da se "senka rata nadvila nad evropska vrata".

Dejli mejl navodi da njegove uznemirujuće poruke dolaze u trenutku kada je generalni sekretar NATO Mark Rute kazao da države članice EU i Velika Britanija moraju da se pripreme "za nivo sukoba koji su naši dedovi i pradedovi iskusili".

List navodi da su uz dramatična upozorenja postavljena i pitanja o nivou britanskih izdataka za odbranu.

U Berlinu je Rute izjavio da je Evropa "sledeća meta Vladimira Putina".

- Već smo u opasnoj zoni - poručio je gensek Alijanse.

Britanska vojska
Britanski vojnici Foto: PRESSLAB/Shutterstock

Njegovo zloslutno prizivanje dva svetska rata došlo je u trenutku kada je gore Karns, bivši oficir Kraljevskih marinaca, otkrio da je Velika Britanija u protekloj godini zabeležila povećanje ruskih pretnji i napada za 50 odsto.

Iako se ukupan broj incidenata drži u strogoj poverljivosti, priznao je da ih je bilo "na stotine".

Britanski gubici u Iraku i Avganistanu kao nedelju dana rata u Ukrajini

Karns je govorio  na predstavljanju novih britanskih vojnoobaveštajnih službi, osmišljenih da zaštite zemlju od ruske špijunaže i sajber pretnji.

Apači helikopter
Foto: Davelees/Shutterstock

- Senka rata kuca na vrata Evrope, a taj rat bi mogao da bude veći i krvaviji od svega što smo videli u skorije vreme. Ako pogledate britanske gubitke u Iraku i Avganistanu, to je otprilike ekvivalent jednoj nedelji rata u Ukrajini. Ako pitate da li je Britanija u ratu, odgovor je da - kazao je Karns.

On je dodao da Velika Britanija i njeni saveznici kolektivno imaju značajnu vojnu prednost nad Rusijom, napominjući da je Ukrajina nanela više od milion žrtava "najvećim oružanim snagama na svetu".

Al Carns Al Karns
Al Karns, državni podsekretar u Ministarstvu odbrane zadužen za oružane snage Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Rute je pozvao članice NATO da pređu na "ratni način razmišljanja", upozorivši da je previše zemalja "tiho i samozadovoljno".

Nije precizirao na koje zemlje misli, ali je Britanija, pod laburističkom vladom, odložila ispunjavanje novog cilja NATO da potroši 2,5 odsto BDP na odbranu u drugom delu ove decenije.

Istovremeno, smanjuje se obim vojnih vežbi koje uključuju sva tri vida oružanih snaga.

Britanska vojska Foto: Shutterstock, Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Mark Fransoa, portparol Konzervativne partije za pitanja oružanih snaga, kazao je juče da je "ispravno biti zabrinut zbog pretnje iz Rusije – ona je veoma realna".

- Pa zašto ova laburistička vlada uvodi program "ušteda", smanjujući operativni budžet Ministarstva odbrane za 2,6 milijardi funti u ovoj fiskalnoj godini? Ako zaista veruju u rastuću mogućnost izbijanja rata, vreme je da prestanu sa poziranjem i da to pokažu u budžetu - rekao je Fransoa.

Muke s odvraćanjem Rusije u severnom Atlantiku

Ranije ove nedelje ministarka finansija Rejčel Rivs našla se pod pritiskom nakon što je ser Gvin Dženkins, komandant Kraljevske mornarice, priznao da se Britanija muči s odvraćanjem Rusije u severnom Atlantiku.

Dženkins je upozorio na hronični nedostatak podmornica, dok Rusija "ulaže milijarde" u svoju Severnu flotu.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

U međuvremenu, Rusija je juče pojačala retoriku prema Britaniji nakon smrti 28-godišnjeg kaplara Džordža Hulija u Ukrajini.

Ministarstvo odbrane u Londonu saopštilo je da je padobranac poginuo u nesreći van linije fronta dok je posmatrao testiranje novih odbrambenih kapaciteta.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova upozorila je da će svi strani vojnici u Ukrajini biti smatrani "legitimnim metama".

Značajni pomaci u Ukrajini "u naredne dve nedelje"

Karns je sugerisao da bi u sukobu u Ukrajini "u naredne dve nedelje" mogli da se dogode značajni pomaci.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski juče je nagovestio mogući veliki ustupak u vezi sa jednom od ključnih "crvenih linija" u mirovnim pregovorima.

Mesecima je odbijao da razmotri bilo kakvo teritorijalno odustajanje u korist Rusije, ali je nakon nedelju dana razgovora sa Britanijom, SAD i drugim partnerima najavio planove za raspisivanje referenduma o tom pitanju.

(Kurir.rs/The Daily Mail/Jutarnji list/Preneo: N. V.)

