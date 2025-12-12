Slušaj vest

Jedanaestogodišnji Roman Oleksiv iz Ukrajine izazvao je talas emocija u Evropskom parlamentu. On je 2022. godine izgubio majku u bombardovanju, dok je sam proveo 100 dana na intenzivnoj nezi pre nego što je podvrgnut više od 35 operacija radi oporavka od povreda.

Njegove reči u Strazburu tokom prezentacije dokumentarca o deci Ukrajine "slomile" su prevoditeljku, kao i mnoge u publici koji su ga slušali.

Opisujući ono što je doživeo u julu 2022. godine, Roman je prvo rekao: "Bio sam sa majkom u bolnici kada je pala bomba".

"To je bio poslednji put da sam je video i rekao joj zbogom", nastavio je mali Roman, dok žena koja je prevodila u emotivnom naboju nije mogla da prenese njegove reči.

Jedanaestogodišnjak je nastavio svoj govor:

"Video sam je ispod ruševina, video sam njenu kosu i rekao joj zbogom. Zatim sam ostao na intenzivnoj nezi više od 100 dana i podvrgnut sam 35 različitih operacija, a put do oporavka je još dug", zaključio je mladi Ukrajinac, praćen aplauzom.

Priča koja je postala film

U julu 2022. godine, Roman i njegova majka Halina čekali su svoj termin kod lekara u Vinici u Ukrajini, kada su rakete pogodile kliniku.

Poginulo je ukupno 26 ljudi, među kojima i Halina. Roman je uspeo da se izvuče iz ruševina zgrade, ali sa unutrašnjim povredama i opekotinama na 45 odsto tela. Prognoze za dečaka bile su sumorne.

Srećom, u roku od samo nekoliko dana, tada osmogodišnjak je prebačen u inostranstvo na specijalizovano lečenje kroz program medicinske evakuacije koji je razvilo Ministarstvo zdravlja Ukrajine u saradnji i uz podršku Svetske zdravstvene organizacije, Evropske unije i različitih država članica SZO.

Romana je preuzela Univerzitetska bolnica u Drezdenu u Nemačkoj, a medicinski tehničar Džonatan Vinke opisao je složenost osetljive operacije.

"Roman je bio u kritičnom stanju. Pretrpeo je tako ozbiljne opekotine da je morao da dobije sedative i bude stavljen na veštačko disanje da bi završio put od Vinice do Lavova, a zatim prešao granicu do Žešova u Poljskoj. Granica se zatvorila upravo kada smo hteli da je pređemo, bez ikakvog upozorenja. To je naše putovanje učinilo oko dva sata dužim nego što se očekivalo, u težim uslovima na putevima. Hitna pomoć je morala da vozi polako i pažljivo da ne bi izazvala nelagodnost kod Romana. Međutim, zahvaljujući detaljnom planiranju i izuzetnom timu, Roman je bezbedno predat posadi aviona"

"Kada sam se probudio, vikao sam i došla je medicinska sestra, ali govorila je samo nemački i nisam mogao da je razumem", seća se Roman. "U početku nisam znao gde sam - mislio sam da sam još uvek u Ukrajini. Onda sam video da sam umotan zavojima i setio se celog događaja i shvatio da sam u inostranstvu. Bio sam jako srećan kada je stigao moj otac"

Romanova priča je takođe postala i kratki film pod nazivom "Romčik", zasnovan na njegovom snu da postane plesač.

Tokom velikog dela svog bolničkog lečenja, mali Ukrajinac je morao da nosi specijalnu masku i kompresivne zavoje za ožiljke.

Uprkos strahovima lekara da postoji mogućnost da Roman nikada više neće hodati, on je uspeo uz pomoć plesa i harmonike. Njegov otac kaže da je ples pomogao Romanu da poboljša ravnotežu i mišićnu snagu, dok je složena tehnika za melodije na harmonici poboljšala fleksibilnost njegovih ožiljcima prekrivenih ruku.