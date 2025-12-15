Slušaj vest

Najmanje 15 ljudi ubijeno je u napadu na plaži Bondej u Sidneju, dok je oko 40 ranjeno. Kako je saopštila policija, napadači su otac i sin stari 50, odnosno 24 godine. Otac je ubijen dok je sin u teškom stanju.

Ovaj užasni događaj potresao je ceo svet, a za Kurir se oglasio Boško Gojković iz Srbije koji živi u Sidneju.

Strašne vesti

- Ljudi u našoj zajednici misle da je ovo strašno. Ovo niko nije očekivao, iako je činjenica da ova zemlja u poslednjih pet godina nije toliko zlatna. Mnogo su pustili ljudi odjednom u državu, u zadnje dve godine su pustili oko 150 do 200.000 ljudi, a od toga je većina iz ugroženih zemalja - kaže Gojković.

On navodi da se u Australiji dosta protestuje, kao i da sada postoje razne teorije.

Strah na ulicama

- Svakako, naši ljudi su dosta iznenađeni, dosta njih je izbeglo iz ratova, oni su svi ovde sa tim nekim ožiljkom. Generalno im nije svejedno, plaše se za svoju bezbednost, za svoju decu. Bila je čista sreca da se niko od naših nije našao tamo, da nije stradao... Očigledno je namenski bilo targetirano, tu ima najviše jevrejskih hramova. Situacija nije naivna. Niko više ne razume zbog čega se ovo dešava. Na ulicama se oseća strah. Sad je već kasno, pucali su otac i sin, prema informacijama iz medija, zbog čega i zašto, to će istraga utvrditi. Katastrofalne vesti - rekao je on.