Sadžid Akram (50), koji se sumnjiči da je zajedno sa sinom u nedelju ubio najmanje 15 ljudi na plaži Bondi u Sidneju, bio je među onima koji su profitirali od rasta cena nekretnina i posedovao je kuću u zapadnom Sidneju čija je vrednost danas veća od milion dolara.

Sajid Akram (50), koji je poginuo dok je razmenjivao vatru sa policijom tokom pucnjave na Bondi plaži, posedovao je kuću zajedno sa Venerom Akram, za koju se veruje da mu je supruga.

Njihov sin Naved Akram, koji je hospitalizovan nakon incidenta, takođe je živeo u toj kući, prema zvaničnim podacima.

Njihova kuća deluje kao tipična australijska porodična nekretnina u predgrađu, čak ima i bazen u dvorištu.

Kuću sa tri spavaće sobe, jednim kupatilom i jednim parking mestom, Akram je kupio 9. avgusta 2016. godine za 700.000 dolara.

Do pre gotovo dve godine nisu vršene izmene u podacima, kada je drugi Akram dodat kao vlasnik, sa zabeleženom cenom od 477.500 dolara. Procenjena vrednost kuće na današnji dan je 1,09 miliona dolara, sa mogućnošću da se izdaje za 639 do 760 dolara nedeljno.

Mediji pišu da prosečna cena kuća u Bonirigu, na jugozapadu Sidneja, prema poslednjim tržišnim izveštajima iznosi 1.227.500 dolara.

Akram kupio kuću za 700.000 dolara

Za Akramovu kuću nema datuma izgradnje, ali je prva zabeležena transakcija bila pre 34 godine, kada je prodata za 43.330 dolara, pre nego što je u junu 2015. prodata za 671.000 dolara, a potom ju je Akram kupio za 700.000 dolara pre devet godina i četiri meseca.

U protekloj godini, 38 kuća u Bonirigu promenilo je vlasnika, a cene su porasle za 65,4 odsto samo u poslednjih pet godina.

Nekretnina se nalazila na placu od 555 m², sa stambenom površinom od 120 m² kada je prodata.

Kada su Akramovi prvobitno kupili kuću, ona je opisivana kao prostor “dizajniran da omogući jednostavan porodični život i zabavu”, a prošla je kroz renoviranje, posebno kuhinje.

Opisivana je kao “svetla, moderna i laka za održavanje”, u blizini prodavnica, škola i javnog prevoza.

Kuća je imala veliki dnevni boravak i formalnu trpezariju, kao i spoljašnji prostor za zabavu koji je gledao na bazen sa slanom vodom.

Takođe je opisivana kao kuća sa garažom za dva automobila, klimatizacijom i alarmnim sistemom.

Napad tokom proslave Hanuke na plaži Bondi

Naved Akram (24) i njegov otac Sadžid Akram (50) su otvorili vatru na okupljene na događaju "Hanuka pored mora", organizovanom povodom prve večeri Hanuke, na plaži Bondi u Sidneju, oko 18:40 časova u nedelju.

Snimci napada sa pešačkog mosta

Snimci pokazuju napadače kako stoje na pešačkom mostu, podižu vatreno oružje i nišane ka jednoj strani mosta, dok su ljudi bežali u suprotnom pravcu. U jednom trenutku, stariji Akram silazi niz most kako bi se približio gomili, dok je 24-godišnjak ostao iznad, nastavljajući da puca.

Herojska intervencija civila

Sadžid Akram je kasnije razoružan zahvaljujući 43-godišnjem Ahmedu al Ahmedu, koji je snimljen kako se prikrada napadaču s leđa, obara ga na zemlju i oduzima mu oružje.

Pre toga, Naved Akram je prišao drugom vatrenom oružju koje se nalazilo na mostu, pritom je gestikulirao prolaznicima da se udalje. Zatim je uzeo oružje i predao ga svom ocu, koji je nastavio da puca.

Policijska intervencija i bilans žrtava

Policija je potom upucala Sadžida Akrama, koji je preminuo na licu mesta. Naved Akram je zadobio teške povrede i prebačen je u bolnicu pod policijskom pratnjom.

U napadu je ubijeno najmanje 15 osoba, starosti od 10 do 87 godina. Još 42 osobe su ranjene, među njima četvoro dece i dva policajca.