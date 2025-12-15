Slušaj vest

Među novim fotografijama iz ostavštine Džefrija Epstajna, koje su američke demokrate u Predstavničkom domu objavile, jedna slika posebno je privukla pažnju javnosti. Na njoj se vidi kako bivši savetnik predsednika SAD Stiv Benon i Epstajn razgovaraju za stolom u Epstajnovoj kući u Njujorku.

Ono što je izazvalo šok i nagađanja nisu njih dvojica već uramljena fotografija na stolu. Reč je o slici plavokose žene, zamagljenog lica, kako leži u kadi s nogama prebačenim preko ivice kade. Demokrate uveravaju da fotografije objavljuju u fazama, s posebnim oprezom kako bi zaštitili identitet potencijalnih žrtava trgovine ljudima blurovanjem njihovih lica.

Međutim, nedostatak konteksta i natpisa uz fotografije podstakao je brojna nagađanja na društvenim mrežama. "Novoobjavljena fotografija. Ako dobro pogledate, na stolu je slika žrtve trgovine ljudima", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Pogledajte krupni plan te slike. Ovo je mučno", piše britanski Miror.

Ne propustitePop kulturaNađu je zloglasni pedofil kupio kao tinejdžerku da mu bude jugoslovenska robinja: A onda je postala najveći od svih predatora
Nađa Marcinkova, Bil Klinton, Džefri Epstajn - kolaž fotografija

 Osim Benona, na slikama se pojavljuju i drugi poznati moćnici, uključujući Donalda Trampa, Bila Klintona, Bila Gejtsa i Vudija Alena. Uz njih, otkrivene su i slike Žislen Maksvel, Epstajnove saučesnice, koja trenutno izdržava 20-godišnju kaznu zbog učešća u njegovom lancu trgovine ljudima. Među pronađenim predmetima ističu se i eksplicitni dokazi, poput seks igračaka, prenosi Miror.

Bela kuća odbacila je objavljene fotografije i e-poruke kao "demokratsku prevaru", tvrdeći da "apsolutno ništa ne dokazuju" osim Trampove nevinosti. Administracija je dodala da je učinila više za Epstajnove žrtve nego što su demokrate ikada učinile. 

Kurir.rs/Večernji list/Daily mirror

Ne propustitePlanetaDA LI ĆE SLUČAJ EPSTAJN POTOPITI TRAMPA?! Najnovije ankete otkrile šokantnu stvarnost, američki predsednik postaje politički UGROŽEN?
pp.jpg
Planeta"TRAMP JE ZNAO ZA EPSTAJNOVE ZLOČINE": Većina Amerikanaca SUMNJA u predsednika, ne veruju da "nije bio obevešten"
Donald Tramp devojke.jpg
PlanetaTRAMP KONDOM ZA 4,5 DOLARA: Predsednik SAD "ništa ne zna" o novim fotografijama sa Epstajnom! "Ja sam OOOOGROMAN" (FOTO)
Donald Tramp kondom.jpg
PlanetaOBJAVLJENE NOVE FOTOGRAFIJE SA EPSTAJNOVOG IMANJA! Istaknuti moćnici u društvu osuđenog pedofila, a najveću pažnju privukle one na kojima je TRAMP! (FOTO)
Lari Samers Bil Gejts Džefri Epstajn Donald Tramp Bil Klinton
PlanetaSKANDAL U ŠVEDSKOJ! Princeza umešana u "slučaj Epstajn": Više puta se sastajala sa milijarderom pedofilom!
w-55698363.jpg
PlanetaOBJAVLJENI DOSAD NEVIĐENI SNIMCI SA EPSTAJNOVOG OSTRVA! Tu su bazeni, palme, luksuz, ali posebno je interesantna radna soba i natpisi na tabli (VIDEO)
dzefri-epstajn0484914317.jpg