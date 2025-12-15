Slušaj vest

Među novim fotografijama iz ostavštine Džefrija Epstajna, koje su američke demokrate u Predstavničkom domu objavile, jedna slika posebno je privukla pažnju javnosti. Na njoj se vidi kako bivši savetnik predsednika SAD Stiv Benon i Epstajn razgovaraju za stolom u Epstajnovoj kući u Njujorku.

Ono što je izazvalo šok i nagađanja nisu njih dvojica već uramljena fotografija na stolu. Reč je o slici plavokose žene, zamagljenog lica, kako leži u kadi s nogama prebačenim preko ivice kade. Demokrate uveravaju da fotografije objavljuju u fazama, s posebnim oprezom kako bi zaštitili identitet potencijalnih žrtava trgovine ljudima blurovanjem njihovih lica.

Međutim, nedostatak konteksta i natpisa uz fotografije podstakao je brojna nagađanja na društvenim mrežama. "Novoobjavljena fotografija. Ako dobro pogledate, na stolu je slika žrtve trgovine ljudima", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Pogledajte krupni plan te slike. Ovo je mučno", piše britanski Miror.

Ne propustite Pop kultura Nađu je zloglasni pedofil kupio kao tinejdžerku da mu bude jugoslovenska robinja: A onda je postala najveći od svih predatora

Osim Benona, na slikama se pojavljuju i drugi poznati moćnici, uključujući Donalda Trampa, Bila Klintona, Bila Gejtsa i Vudija Alena. Uz njih, otkrivene su i slike Žislen Maksvel, Epstajnove saučesnice, koja trenutno izdržava 20-godišnju kaznu zbog učešća u njegovom lancu trgovine ljudima. Među pronađenim predmetima ističu se i eksplicitni dokazi, poput seks igračaka, prenosi Miror.