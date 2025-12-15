PLAVOKOSA ŽENA LEŽI U KADI... Gore mreže zbog najnovije fotografije usnimljene na stolu Džefrija Epstajna (FOTO)
Među novim fotografijama iz ostavštine Džefrija Epstajna, koje su američke demokrate u Predstavničkom domu objavile, jedna slika posebno je privukla pažnju javnosti. Na njoj se vidi kako bivši savetnik predsednika SAD Stiv Benon i Epstajn razgovaraju za stolom u Epstajnovoj kući u Njujorku.
Ono što je izazvalo šok i nagađanja nisu njih dvojica već uramljena fotografija na stolu. Reč je o slici plavokose žene, zamagljenog lica, kako leži u kadi s nogama prebačenim preko ivice kade. Demokrate uveravaju da fotografije objavljuju u fazama, s posebnim oprezom kako bi zaštitili identitet potencijalnih žrtava trgovine ljudima blurovanjem njihovih lica.
Međutim, nedostatak konteksta i natpisa uz fotografije podstakao je brojna nagađanja na društvenim mrežama. "Novoobjavljena fotografija. Ako dobro pogledate, na stolu je slika žrtve trgovine ljudima", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Pogledajte krupni plan te slike. Ovo je mučno", piše britanski Miror.
Osim Benona, na slikama se pojavljuju i drugi poznati moćnici, uključujući Donalda Trampa, Bila Klintona, Bila Gejtsa i Vudija Alena. Uz njih, otkrivene su i slike Žislen Maksvel, Epstajnove saučesnice, koja trenutno izdržava 20-godišnju kaznu zbog učešća u njegovom lancu trgovine ljudima. Među pronađenim predmetima ističu se i eksplicitni dokazi, poput seks igračaka, prenosi Miror.
Bela kuća odbacila je objavljene fotografije i e-poruke kao "demokratsku prevaru", tvrdeći da "apsolutno ništa ne dokazuju" osim Trampove nevinosti. Administracija je dodala da je učinila više za Epstajnove žrtve nego što su demokrate ikada učinile.
Kurir.rs/Večernji list/Daily mirror