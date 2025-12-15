Slušaj vest

Matilda (10) najmlađa je žrtva terorističkog napada koji se dogodio na plaži Bondi u Sidneju, kada su otac i sin, Sadžid i Navid Akram, tokom obeležavanja prve večeri Hanuke otvorili vatru i ubili 16 ljudi. Među stradalima su i rabin, otac petoro dece, čovek koji je preživeo Holokaust, bivši policajac Novog Južnog Velsa, kao i jedan državljanin Francuske.

Iako žrtve najsmrtonosnije masovne pucnjave u Australiji u poslednjih gotovo 30 godina još uvek nisu zvanično identifikovane, porodice i prijatelji već se opraštaju od najmilijih koje su izgubili u besmislenom činu oca i sina.

Vlasti, kao i ruska škola „Harmonija“ u Sidneju, koju je Matilda ranije pohađala, potvrdili su da je devojčica među poginulima u krvavom napadu.

– Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je naša bivša učenica preminula u bolnici od posledica ranjavanja vatrenim oružjem. Porodici upućujemo iskreno saučešće, a naše misli su uz njih, prijatelje i sve koji su pogođeni ovom tragedijom. Zauvek će ostati u našim srcima – navodi se u saopštenju škole koje prenosi BBC.

Matildina tetka Lina izjavila je za „ABC njuz“ da je devojčica pogođena mecima na plaži Bondi, i to pred očima svojih roditelja i mlađe sestre.

- Njih dve su bile kao bliznakinje, nikada se nisu razdvajale - rekla je ona.

Matilda je ranjena u pucnjavi i hitno prevezena u bolnicu, gde su se lekari bezuspešno borili da joj spasu život.

- Deca bi trebalo da budu srećna. Trebalo bi da se igraju na plaži, a ne da razmišljaju o mecima koji lete unaokolo - rekla je Lina, koja nije želela da otkrije prezime porodice.

Porodica se preselila iz Ukrajine u Australiju

Prema rečima tetke, Matilda je bila "veoma slatko i srećno dete, sa prelepim osmehom". Porodica devojčice se preselila iz Ukrajine u Australiju tokom 1990-ih godina i uživala u šetnjama po plaži, piknicima u parku i odlascima u zoološki vrt, dodala je Lina.

Najmlađu žrtvu je njena nastavnica Irina Gudhju opisala kao "bistro, radosno i živahno dete koje je unosilo svetlost gde god da se pojavi".

Najmlađa žrtva imala 10, a najstarija 87 godina

Kris Mins, premijer australijske savezne države Novi Južni Vels, izjavio je da su žrtve imale između 10 i 87 godina, piše CNN.

Među žrtvama čija su imena za sada poznata nalaze se i sledeće osobe:

Rabin Eli Šlanger (41) bio je pomoćni rabin u jevrejskoj organizaciji Čabad Bondi i upravo je on organizovao događaj „Hanuka kraj mora“ na plaži Bondi, gde je došlo do terorističkog napada. Rođen je u Velikoj Britaniji. Iza sebe je ostavio suprugu i petoro male dece, od kojih je najmlađi sin rođen u oktobru, izjavio je njegov rođak, rabin Zalman Luis.

Aleks Klejtman (87) preživeo je Holokaust zajedno sa majkom i mlađim bratom u Sibiru. Život je izgubio štiteći svoju suprugu Larisu, zaklonivši je sopstvenim telom od kiše metaka. Rođen u Ukrajini, iza sebe je ostavio suprugu sa kojom je bio u braku 60 godina, dvoje dece i jedanaestoro unučadi.

Dan Elkajam, državljanin Francuske, nedavno se doselio u Australiju. U trenutku napada nalazio se na plaži Bondi sa članovima jevrejske zajednice. Bio je strastveni ljubitelj fudbala i nastupao je za klub „Rockdale Ilinden FC“ u Premijer ligi 1, koji ga je opisao kao izuzetno talentovanu i omiljenu osobu. Njegova devojka je preživela napad.

Rabin Jakov Levitan bio je sekretar Sidnejskog Bet Dina i, kako je saopšteno, duboko uključen u aktivnosti Čabada u Sidneju.

Ruven Morison, biznismen i dugogodišnji stanovnik Melburna, takođe je izgubio život u pucnjavi. Poreklom iz bivšeg Sovjetskog Saveza, u Sidneju je, kako se navodi, ponovo otkrio svoj jevrejski identitet. Iza sebe je ostavio suprugu i ćerku.

Piter Migar, bivši detektiv policije Novog Južnog Velsa i član ragbi kluba, ubijen je u terorističkom napadu dok je radio kao slobodni fotograf na događaju povodom jevrejskog praznika.

Tibor Vajcen (78) došao je na proslavu Hanuke sa suprugom i unucima. Ubijen je dok je pokušavao da svojim telom zaštiti porodičnog prijatelja. U Australiju se preselio iz Izraela 1988. godine, izjavila je njegova unuka Leor Amzalak.

Napadača je savladao hrabri prolaznik koji se bacio na njega i uspeo da mu otme pušku, ali on nije bio jedini civil koji je herojski reagovao u jučerašnjem teorirstičkom napadu. Snimci sa plaže Bondi prikazuju drugog čoveka kako trči ka pucnjavi dok policija pokušava da obuzda situaciju. Čovek je sada identifikovan kao izbeglica sa Bliskog istoka i otac dvoje dece.

Stanovnici Sidneja odaju poštu stradalima na plaži Bondi

U terorističkom napadu koji se juče dogodio na plaži Bondi u Sidneju tokom proslave jevrejskog praznika Hanuka, stradalo je najmanje 16 osoba, ranjeno 42. Kod plaže se danas okupljaju ljudi koji polažu cveće i odaju poštu stradalima.