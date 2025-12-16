Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je podneo tužbu za klevetu protiv BBC zbog dokumentarca u kojem je britanski javni servis spojio delove njegovog govora održanog 6. januara 2021. godine u Vašingtonu.

Tužba podneta u Južnom okrugu Floride uključuje jednu tačku optužnice za klevetu i jednu za kršenje zakona o trgovinskoj praksi te američke savezne države.

Trampov pravni tim zatražio je pet milijardi dolara odštete za svaku tačku optužnice, što je ukupno deset milijardi dolara.

U tužbi na 33 stranice Trampovi advokati optužili su BBC da je objavio lažni, klevetnički, obmanjujući, omalovažavajući, zapaljivi i zlonamerni prikaz aktuelnog šefa Bele kuće u dokumentarnom programu "Panorama", emitovanom u Velikoj Britaniji nedelju dana pre izbora 2024. godine.

CBS njuz navodi da se jedan deo dokumentarca fokusirao na Trampove reči i postupke koji su doveli do pobune na Kapitol hilu 6. januara 2021. godine.

U tužbi se tvrdi da je BBC "namerno i zlonamerno pokušao da potpuno obmane svoje gledaoce" tako što je "spojio" dva snimka istog govora koji je Tramp održao pristalicama u prestonici SAD, pre nego što su počeli neredi u zgradi Kongresa.

Trampov pravni tim tvrdi da između reči izgovorenih u dva snimka postoji vremenski razmak od 55 minuta i da je u montaži BBC izostavljena "njegova izjava kojom poziva na mir" tokom govora.

On je tada uputio svoje pristalice da odu na Kapitol Hil, gde su se članovi Kongresa spremali za glasanje kako bi potvrdili rezultate predsedničkih izbora 2020. u korist Džoa Bajdena.

U tužbi se takođe navodi, pozivajući se na informacije britanskog lista Dejli telegraf, da je "zabrinutost" u vezi sa dokumentarcem upućena interno BBC pre emitovanja, ali je on "ignorisao tu zabrinutost i nije preduzeo korektivne mere".

U saopštenju Trampovog pravnog tima se navodi i da na BBC postoji "dugogodišnji obrazac obmanjivanja publike u izveštavanju o predsedniku Trampu, sve u službi sopstvene levičarske političke agende".

Kritičari dokumentarca "Tramp: Druga šansa?" emitovanog u okviru programa "Panorama" kažu da on prikazuje Trampa kao osobu koja poziva ljude da napadnu Kapitol hil.

Trampovi protivnici odavno tvrde da su njegove reči izgovorene 6. januara, kao i lažne tvrdnje o široko rasprostranjenoj prevari na izborima 2020, podstakle te nerede.

Američki predsednik je branio svoje ponašanje tog dana, rekavši da je 6. januara koristio samo "lepe reči", a da je BBC iskoristio "strašne reči".

Tramp je prošlog meseca poslao BBC zahtev za povlačenje dokumentarca i izvinjenje, uz odštetu od najmanje miloijardu dolara, nakon čega mu se britanski medijski servis izvinio, ali i odbio da plati odštetu.

