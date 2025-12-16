Slušaj vest

Tinejdžer star 15 godina nožem je napao čuvara i četvoro učenika, a učenik 4. razreda je podlegao povredama u jednoj školi u Moskovskoj oblasti, saopštio je Ruski istražni komitet.

Prema pisanjima pojedinih medija, sumnja se da je napadač u školu doneo i eksploziv.

Kako se navodi u saopštenju, jutros je u obrazovnoj ustanovi u selu Gorki-2, koje se nalazi u gradskom okrugu Odincovo, tinejdžer izbo nožem pripadnika obezbeđenja i jednog učenika. Dete je preminulo usled zadobijenih povreda.

Protiv osumnjičenog je pokrenut krivični postupak po članu 105 Krivičnog zakona Ruske Federacije, kao i po delu 3 člana 30 i delu 2 člana 105 istog zakona. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

Prema informacijama policije Moskovske oblasti, dojavu o incidentu primili su oko 9 časova ujutru.

U izveštaju se navodi da je učenik nožem ranio radnika obezbeđenja, potom upotrebio biber sprej, a zatim nožem napao desetogodišnjeg učenika, koji je kasnije preminuo od povreda.

Nastala panika među učenicima

Učenici su u panici napustili školu i spas potražili u okolnim zgradama.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je u jednom trenutku uzeo dete kao taoca, nakon čega se zaključao u učionici, držeći nož uz vrat deteta. Policija je potom nasilno otvorila vrata i savladala maloletnika. Dete koje je bilo držano kao talac, prema prvim podacima, zadobilo je lakše povrede.

Takođe se navodi da su policijski službenici pronašli dokaze da je osumnjičeni ranije izradio improvizovanu eksplozivnu napravu, kao i da postoji sumnja da ju je tog dana poneo sa sobom u školu.

Organi reda su ranije za Interfaks potvrdili da je osumnjičeni priveden i da će biti upućen na proveru uračunljivosti.