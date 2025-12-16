Slušaj vest

Dve žrtve pucnjave na plaži Bondi u nedelju snimljene su kako pokušavaju da zaustave jednog od napadača trenutke pre nego što su ubijeni.

Snimak sa kamere u automobilu koji je prolazio prikazuje dvojicu muškaraca kako otimaju pištolj iz ruku Sadžida Akrama, izveštava News.com.au.

Sadžid Akram (50) i njegov sin Navid Akram (24) ubili su 15 ljudi, a 25 drugih je hospitalizovano tokom napada. Navid je uhapšen na licu mesta i prebačen u bolnicu sa teškim povredama, dok je njegovog oca ubila policija.

Snimak prikazuje muškarca u ljubičastoj majici, samo nekoliko metara od mosta gde se dogodila pucnjava, kako drži pištolj nakon što ga je oteo iz ruku napadača. Žena stoji u blizini.

Ceo snimak napada, koji traje 10 minuta, prikazuje Sadžida kako se nekoliko trenutaka kasnije vraća na most i puca u njihovom pravcu, što sugeriše da se možda vratio da uzme pištolj.

Snimak dronom zatim prikazuje dva tela koja leže jedno pored drugog na istom mestu gde su prethodno snimljeni muškarac u ljubičastoj majici i žena.

Monika i Tim Holtsbaum su svedoci jezivih trenutaka na snimku. U nedelju uveče su napuštali plažu Bondi sa svoje dve ćerke kada su videli čoveka u ljubičastoj majici kako se obrušava i pokušava da razoruža Sadžida.

„Pucnji su ispaljeni pre nego što je ovaj gospodin dotrčao i praktično oborio napadačana put da mu uzme pištolj. Nismo imali dovoljno vremena da stojimo tamo i gledamo sve od početka do kraja jer smo bili u kolima i ubrzali smo čim su ispaljena tri ili četiri pucnja.

Neverovatno je da je imao hrabrosti da pritrči čoveku sa pištoljem nakon što su pucnji već bili ispaljeni i pokuša da mu oduzme pištolj. Veoma je dirljivo ponovo gledati snimak i videti kako mu je oduzet život, što je na kraju najveća moguća žrtva. Njegova porodica mora da zna da je bio heroj“, rekao je par.

Identifikovano 9 od 15 žrtvi

Imena dve žrtve još nisu objavljena. Devet od 15 mrtvih je identifikovano. U međuvremenu, prolaznik koji je savladao i razoružao jednog od napadača prvi put je progovorio iz bolničkog kreveta.

Vlasnik prodavnice duvana u Sidneju, Ahmed Al Ahmed, proglašen je herojem. Rekao je da „ceni svačiji trud“ i da ne žali zbog onoga što je uradio.

Uz Alahovu pomoć, prošao sam kroz veoma težak period, samo Alah zna koliko. Molite se za mene da Alah olakša našu situaciju i izvuče nas iz ove nevolje“, rekao je Al Ahmed.

Njegov advokat za imigraciju Sem Isa, govoreći za Sidnej Morning Herald, rekao je da bol „počinje da uzima svoj danak“, otkrivajući da se plaši da bi Al Ahmed mogao da izgubi ruku.

„Uopšte se ne oseća dobro. Izrešetan je mecima. Naš junak se trenutno bori. Mnogo je gore nego što se očekivalo. Kada pomislite na metak u njegovoj ruci, ne pomislite na ozbiljne povrede, ali je izgubio mnogo krvi“, rekao je Isa, dodajući da je Al Ahmed imao oko pet prostrelnih rana na levoj ruci.

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio je Al Ahmeda u bolnici u utorak. Proveo je sa njim oko pola sata i opisao ga je kao „pravog australijskog heroja“, dodajući da mu je bila „velika čast“ upoznati ga.

„Došao je u Bondi sa prijateljima i porodicom, samo pokušavajući da popije kafu i našao se u trenutku kada su ljudi ubijani pred njim. Odlučio je da deluje i njegova hrabrost je inspiracija celoj naciji. On je veoma skroman čovek“, rekao je premijer, prema News.com.au.

Odata počast nastradalima u terorističkom napadu

Juče je odata počast žrtvama maskra na Bondi, zastave su bile spuštene na pola koplja. Australijska opera bila je osvetljena menorom u znak podrške jevrejskoj zajednici.

1/7 Vidi galeriju Odavanje počasti žrtvama terorističkog napada u Sidneju Foto: BIANCA DE MARCHI/AAP