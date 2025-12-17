Slušaj vest

Jedanaestogodišnja devojčica je ubijena u Jeleniji Gori, na jugozapadu Poljske, a dvanaestogodišnja učenica iz iste osnovne škole je privedena, saopštile su vlasti.

Telo žrtve je pronađeno 15. decembra odmah iza igrališta škole koju su obe devojčice pohađale, blizu malog lokalnog potoka.

Zadobila je ubodne rane, a policija je pronašla nož za koji se veruje da je korišćen.

Službe hitne pomoći koje su stigle na lice mesta zatekle su devojčicu već mrtvu.

Osumnjičena učenica (12) iz iste škole

Dvanaestogodišnja osumnjičena devojčica iz iste škole pritvorena je zbog sumnje na ubistvo.

Prema poljskom zakonu, policija ili tužioci ne mogu da je ispituju - samo sud može da sprovede takvo ispitivanje.

Prema poslednjim informacijama, sud je sada dao dozvolu za ispitivanje devojčice.

Policija je završila ispitivanje, a sledeće korake u slučaju preduzeće porodični sud. Obdukciju je obavio Odeljenje za sudsku medicinu Medicinskog univerziteta u Vroclavu.

Istražitelji još nisu utvrdili motiv napada.

Pavel Domagala, direktor škole, opisao je žrtvu kao uzornu učenicu koja je aktivno učestvovala u volonterskom radu, sportskim takmičenjima i akademskim takmičenjima.

„Školska zajednica je pretrpela ogroman gubitak. Bila je dobro poznata i nastavnicima i vršnjacima. Veselo i otvoreno dete, isticala se u učenju i željno se uključivala u školske inicijative“, rekao je Domagala na konferenciji za novinare.

Podrška ponuđena učenicima i porodicama

Psihološka podrška je dostupna porodici žrtve, osoblju i kolegama učenicima u Osnovnoj školi br. 10 u gradu.

Druge škole u ​​Jelenji Gori biće domaćini sesija sa psiholozima pre božićnog raspusta 22. i 23. decembra, a aktivirana je i posebna telefonska linija za savetovanje.

Roditelji dvanaestogodišnjeg osumnjičenog takođe dobijaju psihološku pomoć.

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je 16 specijalista raspoređeno u ustanovu kako bi pružili podršku za mentalno zdravlje.

Grad žali dok se razmatraju reforme bezbednosti učenika

Gradonačelnik Jelenje Gore, Ježi Lužnjak, proglasio je period žalosti i pozvao stanovnike da otkažu ili odlože predstojeće kulturne, sportske i zabavne događaje, pozivajući zajednicu da sa poštovanjem obeleži tragediju.