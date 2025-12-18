Slušaj vest

Velika Britanija i EU danas su sklopile sporazum o povratku Velike Britanije u evropski program "Erazmus plus" od 2027. godine, saopštila je britanska Vlada.

"Erazmus plus" je jedan od najvećih programa EU za saradnju u obrazovanju, mobilnosti studenata, obuci mladih i sportu.

Britanija je iz tog programa izašla 2021. godine, nakon što je izašla iz EU 31. januara 2020. godine.

U saopštenju britanske Vlade piše da sporazum o pridruživanju tom programu Evropske unije ispunjava ključnu obavezu preuzetu na samitu Velike Britanije i EU u maju i da će on stvoriti razne mogućnosti za mlade ljude širom zemlje.

"Pridruživanje programu 'Erazmus plus' je velika pobeda za naše mlade ljude, ona ruši barijere i širi horizonte kako bi svi, iz svih sredina, imali priliku da studiraju i usavršavaju se u inostranstvu", izjavio je britanski ministar za ustavna pitanja i odnose sa EU Niklaus Tomas-Sajmonds.

Britanska vlada procenjuje da bi tokom prve godine povratka u program korist od njega moglo da ima 100.000 ljudi.

Podaci pokazuju da studiranje u inostranstvu može poboljšati karijerne izglede studenata, posebno iz sredina sa lošim okolnostima, navodi se u saopštenju britanske Vlade.

Sprovođenje programa biće u nadležnosti posebne nacionalne agencije.

Prema sporazumu, novčani doprinos Velike Britanije programu "Erazmus plus" za 2027. i 2028. godinu iznosiće oko 6,5 miliona evra.