Slušaj vest

Više od 1.600 ljudi je ubijeno u napadima na medicinske ustanove u Sudanu od početka ove godine.

To je izjavio šef Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Gebrejesus i dodao da je agencija dokumentovala 65 napada na zdravstvene ustanove od januara. U napadima je takođe ranjeno 276 osoba.Poslednji u nizu dogodio se napad dronom u nedelju na vojnu bolnicu u Dilingu, glavnom gradu pokrajine Južni Kordofan, koja je poslednjih meseci postala žarište u borbama sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF).

Gebrejesus je rekao da je u napadu ubijeno devet ljudi, a ranjeno 17.

"Svaki napad uskraćuje sve većem broju ljudi zdravstvene usluge i lekove - potrebe koje ne prestaju dok se objekti obnavljaju i usluge ponovo uspostavljaju", napisao je na Iksu.

Mreža sudanskih lekara, grupa medicinskih stručnjaka koji prate rat, okrivila je paravojne snage za napad dronom koji je ciljao vojnu bolnicu u Dilingu.

Sudan je u građanskom ratu od aprila 2023. godine, kada je borba za vlast između vojske i RSF prerasla u otvorene sukobe u prestonici Kartumu i drugim delovima zemlje.

Rat, koji je sada ušao u treću godinu, odneo je više od 40.000 života, prema podacima Ujedinjenih nacija, iako humanitarne organizacije navode da je taj broj verovatno mnogo veći.

Sukob je takođe izazvao najveću humanitarnu krizu na svetu, sa više od 14 miliona ljudi primoranih da napuste svoje domove, dok se u pojedinim delovima zemlje šire epidemije bolesti i glad.