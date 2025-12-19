(UZNEMIRUJUĆE) BACIO DIMNE BOMBE, PA NOŽEM IZBO PUTNIKE U METROU: Ima mrtvih i ranjenih, maskirani napadač izvršio MASAKR, a onda skočio sa zgrade! HOROR snimak
Najmanje tri osobe su ubijene, a pet drugih je povređeno u napadu nožem u metrou u Tajpeju u petak, rekao je portparol vatrogasne službe za AFP, dodajući da je i napadač mrtav.
Motiv napada još nije poznat, rekao je novinarima premijer Čo Jung-taj, dodajući da je reč o „namernim“ delima.
Napadač je nosio masku i bacio „pet ili šest Molotovljevih koktela ili dimnih bombi“ na glavnu stanicu metroa, rekao je on.
Gradonačelnik Čang Van-an rekao je da je osumnjičeni verovatno „izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade kako bi izbegao hapšenje“ i da je jedna od žrtava poginula pokušavajući da spreči napad.
Vlasti su udvostručile mere bezbednosti širom ostrva kao odgovor na incident.
Sve glavne lokacije - železničke stanice, autoputevi, stanice metroa i aerodromi - su u stanju visoke pripravnosti, rekao je premijer.
Predsednik Laj Čing-te je obećao da će vlasti brzo rešiti slučaj.
Nasilni zločini su retki na Tajvanu. Ali 2014. godine, sličan napad na metro u Tajpeju je užasnuo građane. Napadač je nožem ubio četiri osobe. Zbog toga je pogubljen 2016. godine.
