Ministarstvo pravde SAD danas je objavilo stotine hiljada do sada neviđenih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Među njima su i brojne fotografije na kojima su slavne ličnosti. Među njima je i bivši predsednik SAD Bil Klinton.

Fotografije Klintona sa misterioznom ženom uključene u novoobjavljene Epstajnove fajlove. Kako se može videti na dve fotografije, bivši predsednik Sjedinjenih Država nalazi se na dve fotografije na kojima je u bazenu s nepoznatim ženama.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Takođe, Klinton je uslikan i sa takođe nepoznatom ženom koja mu je sedela u krilu.

Bivši predsednik Bil Klinton fotografisan je na odmoru sa sada pokojnim pedofilom Džefrijem Epstajnom, njegovom sada osuđenom saučesnicom Gislajn Maksvel i neidentifikovanom ženom na fotografijama koje je upravo objavilo Ministarstvo pravde.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Zamenik državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš izjavio je da će Ministarstvo pravde danas objaviti "stotine hiljada dokumenata" iz istražnih spisa o pokojnom američkom finansijeru i seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, ali da sledi objavljivanje još stotine hiljada u narednim nedeljama.

"Očekujem da ćemo danas objaviti stotine hiljada dokumenata, koji će biti u različitim formatima - fotografije i drugi materijali vezani za sve istrage u kojima je Epstajn bio predmet", rekao je Blanš za Fox News.

Kako je istakao, u narednim nedeljama biće objavljeno još dokumenata.

"Dakle, danas stotine hiljada, a u narednim nedeljama očekujem još stotine hiljada", istakao je Blanš.

Među dokumentima su i brojne fotografije, među kojima se nalazi i "kralj popa" Majkl Džekson.

Foto: Ministarstvo pravde SAD

Džekson, koji je za života optuživan da je pedofil, snimljen je sa Epstajnom, ali i bivšim predsednikom SAD Bilom Klintonom i pevačicom Dajanom Ros. Na toj fotografiji nalaze se i ženske osobe čija su lica zaštićena.