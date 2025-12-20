Slušaj vest

Najmanje 16 fajlova je nestalo sa javnog veb-sajta Ministarstva pravde SAD, gde su objavljeni dokumenti vezani za Džefrija Epstajna, uključujući i fotografiju Donalda Trampa, javlja Asošijejted pres.

Prema AP-u, nedostajući fajlovi bili su dostupni u petak, ali im se više nije moglo pristupiti u subotu.

Među njima su bile fotokopije fotografija golih žena, kao i jedna fotografija koja prikazuje niz fotografija poređanih na komodi i u fiokama.

Na toj slici, koja je prvobitno bila označena kao fajl 468, u jednoj od fioka, između ostalih fotografija, nalazila se fotografija Donalda Trampa zajedno sa Džefrijem Epstajnom, Melanijom Tramp i Epstajnovom dugogodišnjom saradnicom Gislen Maksvel.

Donald Tramp devojke.jpg
Foto: Printskrin X

Ministarstvo pravde nije objasnilo zašto su fajlovi uklonjeni niti je potvrdilo da li je njihovo uklanjanje bilo namerno, a javnost nije dobila nikakvo prethodno obaveštenje o uklanjanju sadržaja.

Demokrate pitaju Trampovog državnog tužioca gde su nestali dokumenti

Demokratski članovi Odbora za nadzor i reformu vlade uputili su nova pitanja državnoj tužiteljki Pam Bondi u vezi sa objavljivanjem Epštajnovih dosijea.

Podsećanja radi, odbor poseduje hiljade fotografija iz zaostavštine Džefrija Epštajna, a članovi Demokratske stranke su objavili više serija fotografija poslednjih dana pre i nakon jučerašnjeg saopštenja Ministarstva pravde.

Demokrate sada zanima zašto jedan određeni fajl, koji izgleda sadrži uramljenu fotografiju Donalda Trampa, više nije među objavljenim Epštajnovim fajlovima.

U objavi o Sjuu, demokrate iz Nadzornog odbora navode:

„Ova fotografija, fajl 468, iz Epštajnovih fajlova, koja uključuje Donalda Trampa, očigledno je uklonjena iz saopštenja Ministarstva pravde. Pam Bondi, da li je to tačno? Šta se još pokušava prikriti? Američkoj javnosti je potrebna transparentnost.“

Kurir.rs/Asošijejted pres

