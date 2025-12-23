Greta Tunberg uhapšena u Londonu zbog transparenta podrške organizaciji "Palestinska akcija"
PRIVOĐENJE KLIMATSKE AKTIVISTKINJE U PRESTONICI VELIKE BRITANIJE
GRETA TUNBERG UHAPŠENA U LONDONU! Pokazivala transparent podrške organizaciji koja je označena kao teroristička u Velikoj Britaniji (FOTO, VIDEO)
Greta Tunberg, aktivistkinja koja ukazuje na opasnost od klimatskih promena, uhapšena je danas u centru Londona.
Skaj njuz prenosi da je Tunberg privedena na demonstracijama u znak podrške članovima organizacije "Palestinska akcija" koji štrajkuju glađu.
Hapšenje Grete Tunberg u Londonu zbog podrške "Palestinskoj akciji" Foto: Printscreen/metro.co.uk
Britanska televizija navodi da je uz londonske policije saopšteno da je 22-godišnja ženska osoba uhapšena zbog pokazivanja transparenta kojim se podržava "Palestinska akcija".
Ta organizacija je obuhvaćena odeljkom 13 britanskog zakona o terorizmu.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo: N. V.)
