Greta Tunberg, aktivistkinja koja ukazuje na opasnost od klimatskih promena, uhapšena je danas u centru Londona.

Skaj njuz prenosi da je Tunberg privedena na demonstracijama u znak podrške članovima organizacije "Palestinska akcija" koji štrajkuju glađu.

Hapšenje Grete Tunberg u Londonu zbog podrške "Palestinskoj akciji" Foto: Printscreen/metro.co.uk

Britanska televizija navodi da je uz londonske policije saopšteno da je 22-godišnja ženska osoba uhapšena zbog pokazivanja transparenta kojim se podržava "Palestinska akcija".

Ta organizacija je obuhvaćena odeljkom 13 britanskog zakona o terorizmu.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo: N. V.)

