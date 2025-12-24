Slušaj vest

O štetnosti alkohola po zdravlje postoji saglasnost stručnjaka, ali se zemlje Evropske unije ne slažu po pitanju koja količina alkohola se može smatrati niskorizičnom.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da nijedan nivo alkohola nije bezbedan za konzumaciju, svrstavajući alkohol u prvu grupu karcinogena, grupu najvećeg rizika, uz azbest, zračenje i duvan.

Prema podacima SZO, Evropska unija je podregion sa najvećom konzumacijom alkohola na svetu, a takođe je i region gde je rak vodeći uzrok smrti.

Godišnja potrošnja alkohola po stanovniku u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) 2023. godine bila je u proseku 8,5 litara čistog alkohola.

U Letoniji, Portugalu i Rumuniji popijeno je više od 11,5 litara godišnje, a gotovo trećina zemalja zabeležila je potrošnju od 10 litara ili više po stanovniku.

"Evropski region ne može da priušti iluziju da je konzumiranje alkohola bezopasno", izjavio je direktor odeljenja SZO za prevenciju i promociju zdravlja Gundo Vajler, prenosi Juronjuz.

Iako su stručnjaci saglasni da je alkohol štetan po zdravlje, neke studije pokazuju da umerena konzumacija ne predstavlja rizik od srčanih bolesti ili moždanog udara.

Nedavna studija Američkog udruženja za srce (AHA) navodi čak da male količine alkohola mogu smanjiti rizik od koronarne arterijske bolesti.

Ipak, AHA ističe da "ako ne pijete alkohol, nemojte ni počinjati, a ako pijete, ograničite unos".

Iako neka istraživanja sugerišu da umereno konzumiranje nema uticaja ili čak smanjuje rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, AHA navodi svi dokazi zajedno ne podržavaju koristi za opštu populaciju.

"U stvari, za neke ljude, čak i jedno do dva pića dnevno mogu povećati krvni pritisak", navela je AHA.

Po pitanju količine alkohola koja se može smatrati, ako uopšte, "niskim rizikom" po zdravlje, u evropskim zemljama postoje različita ograničenja.

Prema smernicama irske državne uprave za zdravstvenu zaštitu, žene ne bi trebalo da piju više od 11 standardnih pića sedmično, a muškarci više od 17, uz najmanje dva ili tri dana bez alkohola i najviše šest pića za jedan dan.

Standardno piće sadrži 10 grama čistog alkohola, što može biti čaša vina od 100 ml ili pola čaše piva.

Estonija i Poljska su ograničili "bezbednu" konzumaciju alkohola na 40 grama dnevno (četiri mala piva) za muškarce i 20 grama za žene.

Ministarstvo zdravlja Španije preporučuje ženama najviše 10 grama alkohola dnevno, a muškarcima 20 grama.

Letonija i Litvanija savetuju da se alkohol uopšte ne pije.