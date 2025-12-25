Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je deci sa kojom je razgovarao na Badnje veče da neće dozvoliti da se "zli Deda Mraz" infiltrira u SAD.

Skaj njuz prenosi da je Tramp učestvovao u dugogodišnjoj božićnoj tradiciji šefova Bele kuće da primaju telefonske pozive od mališana koji zovu Severnoameričku komandu vazdušne odbrane (NORAD).

Nakon poziva na broj 1-877-HI-NORAD pojedinoj deci se umesto združene komande vazdušne odbrane SAD i Kanade, koja prati Deda Mrazove sanke širom sveta tokom Badnje večeri po gregorijanskom kalendaru, jave predsednik Amerike i prva dama.

Tako je bilo i sinoć, kada su Donald i Melanija Tramp, sedeći pored božićne jelke na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, razgovarali telefonom sa najmlađim Amerikancima.

Zašto NORAD prati Deda Mraza?

Kada su ga dvoje dece iz Oklahome, uzrasta četiri i deset godina, upitali zašto NORAD uopšte prati kretanje Deda Mraza, Tramp je imao spreman odgovor u svom stilu.

- Želimo da se uverimo da nije ubačen, da se u našu zemlju ne infiltrira zli Deda Mraz - kazao je on.

Trampovi su primili desetak poziva, a predsednik SAD je često iznosio pohvale na stanje u zemlji, rekavši da je "odlično" i da su "brojke odlične".

On je osmogodišnju devojčica iz Kanzasa, koja je rekla da ne želi ugalj kao poklon za Božić, ispravio odmah kazavši da ona "misli na čist, lep ugalj".

- Morao sam to da uradim, žao mi je. Ugalj je čist i lep. Molim vas, zapamtite to, po svaku cenu. Ali, ti ne želiš čist, lep ugalj, zar ne? - upitao je Tramp.

Devojčica je odgovorila odrično i rekla da bi više volela barbiku, odeću i slatkiše.

Tramp je osmogodišnjaku iz Severne Karoline, koji je pitao da li bi se Deda Mraz naljutio ako mu niko ne bi ostavljao kolačiće, kazao da ne misli tako, ali da bi bio "veoma razočaran".

- Znaš, Deda Mraz, on nastoji da bude malo heruvimskog izgleda. Znaš šta znači heruvimski? Malo bucmast. Mislim da bi Deda Mraz voleo da pojede malo kolačića - našalio se predsednik SAD.

Mora natrag na "druge stvari" - Ukrajinu, Rusiju i Kinu

Tramp je tokom razgovora delovao veselo i rekao deci da može da prima njihove pozive "po ceo dan", ali je ubrzo dodao da će verovatno morati da se vrati "drugim stvarima", uključujući Ukrajinu, Rusiju i Kinu.

U jednom trenutku, dok je prva dama razgovarala telefonom pored njega, gospodin Tramp je prokomentarisao koliko malo pažnje Melanija pritom posvećuje svom mužu.

- Ona je u stanju da se potpuno fokusira, bez slušanja - kazao je Tramp.

On je takođe rekao da voli Pensilvaniju tokom razgovara sa petogodišnjim dečakom iz te savezne države, dodavši da su republikanci tamo "ubedljivo" pobedili tokom poslednjih izbora.

Nakon završetka ovog događaja Tramp je čestitao Božić "svima" u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social)

- Srećan Božić svima, uključujući i radikalno levičarski ološ koji čini sve što može da uništi našu zemlju, ali žešće ne uspeva u tome - napisao je Tramp.