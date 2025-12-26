Slušaj vest

Ukrajina je u četvrtak saopštila da je upotrebila krstareće rakete „Storm Šedou“, koje je isporučila Velika Britanija, da bi pogodila veliku rafineriju nafte u Rusiji, što je još jedan udarac dugog dometa na energetsku infrastrukturu Moskve.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je da su njihove vazduhoplovne snage pogodile fabriku naftnih proizvoda Novošahtinsk u Rostovskoj oblasti Rusije, izveštavajući o „brojnim eksplozijama“ na tom mestu.

„Jedinice vazduhoplovnih snaga uspešno su pogodile fabriku naftnih proizvoda Novošahtinsk u Rostovskoj oblasti Ruske Federacije krstarećim raketama „Storm Šedou“ ispaljenim iz vazduha“, navodi se u saopštenju vojske.

Ukrajina je saopštila da je rafinerija u Novošahtinsku ključni dobavljač goriva na jugu Rusije i da igra direktnu ulogu u podršci ruskoj vojsci, obezbeđujući dizel gorivo i kerozin za avione.

Od kada je Rusija pokrenula svoju invaziju u punom obimu, Ukrajina je napala rafineriju u Novošahtinsku najmanje šest puta. Prvi napad je prijavljen u martu 2024. godine. Napad u četvrtak bio je prva potvrđena upotreba krstarećih raketa „Storm Šedou“ protiv postrojenja.

Rafinerija se nalazi oko 175 kilometara od teritorije koju kontroliše Ukrajina. Rakete „Storm Šedou“ imaju domet veći od 250 kilometara.

Kijev je sve više ciljao ruske energetske i logističke objekte duboko iza linija fronta, nastojeći da neutrališe gotovo svakodnevne raketne i dronske napade Moskve na Ukrajinu pogađanjem infrastrukture ključne za ruske ratne napore.

(Kurirrs/Kijevpost/Prenela:M.V.)

