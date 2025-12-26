Slušaj vest

Generalni sekretar NATO Mark Rute smatra da, uprkos aktuelnom kursu vlade američkog predsednika Donalda Trampa, nije neophodno da se EU u odbrambenim pitanjima potpuno osamostali od SAD.

SAD očekuju da Evropa preuzme više odgovornosti i troši više novca na odbranu, izjavio je Rute za nemačku novinsku agenciju dpa.

Na kraju se, prema njegovim rečima, radi o tome da se to čini rame uz rame sa SAD. One u potpunosti stoje uz NATO i ostaju unutar Alijanse i u Evropi.

Rute je ovim rečima odgovorio na pitanje da li deli stav visokog političara nemačke političke stranke CSU Manfreda Vebera o trenutnoj situaciji. Predsednik evropske porodice stranaka EPP nedavno je pozvao na transformaciju EU u "evropski NATO", uz obrazloženje da se na SAD više ne može bezuslovno osloniti.

Rute je izjavio da veoma ceni Manfreda Vebera, ali da po ovoj temi ima donekle drugačije mišljenje.

"Apsolutno sam ubeđen da SAD u potpunosti stoje uz NATO. U to nema sumnje", objasnio je on.

Bivši holandski premijer se pritom osvrnuo i na samit NATO održan ovog leta u Hagu, na kojem su se svi saveznici obavezali da će svoje troškove za odbranu do 2035. godine povećati na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.

"Verujem da je to do danas jedan od najvećih spoljnopolitičkih uspeha predsednika Trampa", rekao je on.

NATO čine i Britanija, Norveška i Kanada

Osim toga, Rute je ukazao na to da NATO ne čine samo SAD i države EU.

"Kada je reč o Evropi i NATO, to je više od same EU“, kazao je on.

EU je veoma važna, ali ako se pogleda ukupni BDP, 23 članice EU unutar NATO čine samo oko četvrtine ukupne ekonomske snage Alijanse.

"75 odsto i dalje leži van EU", dodao je Rute, podsećajući na članice kao što su Velika Britanija, Norveška, Kanada, a takođe i SAD.

Manfred Veber, koji sa grupom EPP predvodi najbrojniju frakciju u Evropskom parlamentu, već godinama se zalaže za znatno veću autonomiju u odbrambenim pitanjima i zahteva formiranje evropske vojske.

On smatra da su njegovi stavovi potvrđeni objavljivanjem nove američke bezbednosne strategije i podrškom koju SAD pružaju ruskim pozicijama u borbi za okončanje rata u Ukrajini.