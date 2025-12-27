Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas koliko je silovit bio ruski napad na Kijev, otkrivši da je lansirano blizu 500 dronova.

"Još jedan ruski napad je i dalje u toku: od sinoć je lansirano skoro 500 dronova – velik broj 'šaheda' – kao i 40 raketa, uključujući 'Kinžale'. Primarna meta je Kijev – energetski objekti i civilna infrastruktura. Nažalost, bilo je pogodaka, a oštećeni su obični stambeni objekti. Spasioci tragaju za osobom koja je zarobljena pod ruševinama jednog od njih. U nekim delovima glavnog grada i regiona trenutno nema struje i grejanja. Vatrogasne ekipe rade na gašenju požara. Popravke su već počele na nekim energetskim objektima; na drugim su radnici još u skloništima, a spasioci i popravljači će početi sa radom čim prestanu vazdušne uzbune", naveo je Zelenski na platformi X i dodao:

"Poslednjih dana postavljalo se mnogo pitanja – gde je odgovor Rusije na predloge SAD i sveta za okončanje rata? Ruski predstavnici vode duge razgovore, ali u stvarnosti Kinžali i “šahedi” govore umesto njih. To je pravi stav Putina i njegovog najbližeg okruženja. Oni ne žele da završe rat i nastoje da iskoriste svaku priliku da nanešu Ukrajini još veću patnju i povećaju pritisak na druge širom sveta. A to znači da je odgovor na pritisak i dalje nedovoljan. Ako Rusija čak i za vreme božićnih i novogodišnjih praznika pretvara ovo vreme u razrušene domove i izgorele stanove, uništene elektrane – takva bolesna aktivnost može se odgovoriti samo istinski snažnim koracima. Sjedinjene Američke Države imaju tu sposobnost. Evropa ima tu sposobnost. Mnogi naši partneri imaju tu sposobnost. Ključno je da se ona iskoristi".