Slušaj vest

Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa trebalo da se pripremi na ozbiljne mrazeve. Sa novom godinom stiže zver sa istoka i doneće značajno zahlađenje. Na nekim mestima će čak padati sneg neprekidno 96 sati.

Zver sa istoka okovala Evropu

Vreme u delu Evrope će se sa dolaskom nove godine znatno promeniti, i to zbog zveri sa istoka koja treba da donese veliko zahlađenje.

- Britanija se priprema za zver sa istoka i 96 sati neprekidnog snega - naveo je portal Expres pozivajući se na britanske meteorološke stanice.

EVROPA ZAVEJANA, SNEG UBIJA ŠIROM KONTINENTA, POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA JEZIVA MEĆAVA: U Švajcarskoj se lavina obrušila na hotel, u Češkoj zatvoreni granični prelazi! (FOTO, VIDEO) Foto: AP

Meteorolozi najavili sneg i mraz prve nedelje 2026.

Britanija, međutim, neće biti jedina evropska zemlja gde će sa dolaskom nove godine doći do zahlađenja. Promena vremena će nastupiti i uČeškoj. Češki Hidrometeorološki zavod upozorio je da će naredni dani biti u znaku zime i snega.

- Na planinama će već od utorka vreme biti izrazito zimsko sa celodnevnim mrazevima, a oko Nove godine će i više duvati vetar. Mogu se očekivati i tipične zimske pojave kao što su snežni nanosi ili eventualno smetovi. I prva nedelja 2026. godine će verovatno biti u sličnom duhu. Temperature ispod proseka (u nekim danima nisu isključeni ni celodnevni mrazevi u svim predelima) i prilično čest sneg - naveli su meteorolozi.

(Kurir.rs/tn.cz/Blic)

Ne propustitePlanetaZIMSKA OLUJA NAPRAVILA OPŠTI HAOS U AMERICI, OTKAZANO 2.000 LETOVA: Sneg i led paralisali ovaj deo države, upozorenjem obuhvaćeno više od 13 MILIONA LJUDI video
Snežna oluja u Americi
PlanetaSNAŽNA OLUJA POGODILA SKANDINAVIJU: Bez struje desetine hiljada ljudi, situacija se pogoršava! "Napunite telefone, spremite vodu i šibice"! (VIDEO, FOTO)
sneg.jpg
PlanetaSNAŽNA OLUJA POGODILA KALIFORNIJU NA BOŽIĆ: Stotine ljudi evakuisano zbog bujičnih poplava, guverner proglasio vanredno stanje! (FOTO/VIDEO)
Wrightwood.jpg
PlanetaOLUJE I POPLAVE POGODILE POJAS GAZE Nepogode dodatno oštetile već urušene zgrade i šatore, stradalo najmanje 12 Palestinaca (FOTO)
Gaza pojas poplava (2).jpg