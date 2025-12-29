Slušaj vest

„Moj cilj je bio samo da mu uzmem oružje i da ga zaustavim u nameri da oduzima ljudske živote, da ne ubija nevine ljude“, izjavio je Ahmed al Ahmed koji je proglašen herojem nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke, u intervjuu za CBS.

Ahmed al Ahmed dospeo je u žižu javnosti nakon što je tokom oružanog napada fizički savladao jednog od napadača i oteo mu oružje, čime je, prema ocenama australijskih vlasti, sprečio još veći broj žrtava.

Napad se dogodio 14. decembra, tokom okupljanja pripadnika jevrejske zajednice povodom Hanuke, kada su otac i sin, Sadžid i Navid Akram, otvorili vatru. U napadu je ubijeno 16 ljudi, uključujući jednog od napadača, dok je više desetina osoba ranjeno. Reč je o najsmrtonosnijem oružanom napadu u Australiji od 1996. godine.

Snimak obaranja jednog od napadača

U trenutku pucnjave, Ahmed je bio na plaži Bondi, gde je, kako je naveo, kupovao kafu. Na snimcima koji su se kasnije pojavili u javnosti vidi se kako se skriva iza parkiranih automobila, a zatim istrčava ka jednom od napadača, obara ga i otima mu oružje.

Nakon toga, pištolj je usmerio ka napadaču, koji se povukao, a Ahmed je potom spustio oružje i podigao ruku kako bi policiji pokazao da nije jedan od napadača.

Prisećajući se dramatičnih trenutaka, Ahmed je rekao da je skočio napadaču na leđa, držao ga jednom rukom i vikao mu da baci oružje i prekine napad.

„Ne želim da gledam kako ljudi ginu ispred mene, ne želim da vidim krv, da čujem pucnje, vriske i vapaje za pomoć“, izjavio je Ahmed, dodajući da mu je žao svih koji su stradali.

Tokom sukoba, Ahmed je više puta pogođen u rame i hitno je prebačen u bolnicu, gde je podvrgnut nizu hirurških zahvata i sada se oporavlja.

Sudbina terorista

Sažid Akram (50), jedan od dva napadača, ubijen je na plaži u razmeni vatre sa policijom, dok je drugi napadač, njegov sin Navid Akram (24) ranjen i u kritičnom stanju odveden u bolnicu, a potom je stavljen pod policijski nadzor.

Podignuta je optužnica protiv njega za više krivičnih dela, uključujući terorizam.

Ubrzana procedura za vize za Ahmedovu porodicu

Australijski mediji prenose da je vlada ubrzala procedure i odobrila veći broj viza za članove Ahmedove porodice.

- Ahmed je pokazao hrabrost i vrednosti kakve želimo u Australiji - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk.

Australijski premijer u poseti Ahmedu

Australijski premijer Entoni Albaneze posetio ga je u bolnici i tom prilikom poručio da je njegov čin primer hrabrosti i ljudskosti.

„Vaše srce je jako. U trenutku kada smo svedoci počinjenog zla, vi blistate kao primer snage čovečanstva. Ahmede, vi ste australijski heroj“, rekao je Albaneze.

Ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk izjavio je da je Ahmed „pokazao vrednosti kakve želimo u Australiji“, dok su australijski mediji preneli da je vlada ubrzala procedure i odobrila veći broj viza za članove njegove porodice.

Ahmed, lokalni prodavac voća i otac dvoje dece, doselio se u Australiju iz Sirije 2007. godine. Njegov ujak Mohamed izjavio je da je Ahmedov čin izvor ponosa za porodicu, ali i za Siriju.

Podrška Donalda Trampa i milionske donacije za oporavak

Podrška Ahmedu stigla je i iz inostranstva. Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je njegovu hrabrost, dok je jedan američki milijarder donirao 99.999 dolara Ahmedu, nazvavši ga „hrabrim herojem“.

Ahmedov otac je ranije za BBC izjavio da je njegov sin reagovao iz „osećaja, savesti i čovečnosti“.

„Video je krv, žene i decu kako leže na ulici – i onda je delovao“, rekao je on.

Šesnaest žrtava masakra, najmlađa Matilda (10)

Matilda (10) najmlađa je žrtva terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju. Devojčica je ranjena pred očima roditelja i mlađe sestre i preminula je u bolnici uprkos naporima lekara.

Među žrtvama je i Rabin Eli Šlanger (41), pomoćni rabin Čabada Bondi i organizator događaja „Hanuka kraj mora“. Iza sebe je ostavio suprugu i petoro male dece.

Napad je duboko potresao australijsku javnost, dok se zajednica i dalje oprašta od žrtava jednog od najtragičnijih dana u savremenoj istoriji zemlje.