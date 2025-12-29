NEIGRAO, NE SAMO UMEŠANOST UKRAJINE, NEGO I POSTOJANJE NAPADA

MInistar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da su tvrdnje Kremlja o "pokušaju napada na Putinovu rezidenciju" izmišljene i da služe isključivo kao izgovor za nove napade na Ukrajinu i podrivanje mirovnog procesa.

"Ruske manipulacije u vezi navodne 'pokušaja napada na Putinovu rezidenciju' su izmišljene iz samo jednog razloga: da se stvori izgovor i lažna opravdanja za dalje napade Rusije na Ukrajinu, kao i da se podriva i omete mirovni proces. To je uobičajena ruska taktika: optužiti drugu stranu za ono što i sami radite ili planirate", naveo je Sibiha na platformi X.

On je rekao da je Rusija ove godine napala zgradu ukrajinske vlade.

"Drugo, Ukrajina napada samo legitimne vojne ciljeve na teritoriji Rusije – kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu. Treće, Rusija je agresor, a Ukrajina je zemlja koja je napadnuta i koja se brani u skladu sa članom 51 Povelje UN. Ne može biti lažne jednakosti između agresora i zemlje koja se brani", dodao je Sibiha.

On je, na kraju, pozvao svet "da osudi provokativne ruske izjave usmerene na sabotiranje konstruktivnog mirovnog procesa".

"Ukrajina ostaje posvećena mirovnim naporima koje predvode Sjedinjene Američke Države, uz učešće evropskih partnera", istakao je Sibiha.

