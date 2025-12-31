Slušaj vest

Na hiljade ljudi našlo se u saobraćajnom haosu uoči dočeka Nove godine nakon što je tunel ispod Lamanša poznat i kao Eurotunel zatvoren zbog kvara na napajanju strujom čime su poremećeni njihovi planovi za putovanje.

BBC navodi da su se radovi na otklanjanju kvara nastavili tokom noći, a neke linije vozova "Eurostara" i "LeŠatla" u međuvremenu su delimično ponovno uspostavljene, ali uz velika kašnjenja.

Haos uoči praznika

Problem sa nadzemnim vodovima i pokvareni voz "LeŠatla" juče su blokirali sve rute, što je izazvalo potpuni kolaps i ostavilo bez prevoza hiljade putnika.

Već do podneva otkazano je najmanje deset "Eurostarovih linija" između Velike Britanije, Francuske, Belgije i Holandije.

Ova železnička kompanija uputila je izvinjenje putnicima i ponudila im mogućnost besplatne promene termina putovanja, otkazivanje rezervacije uz povraćaj novca ili izdavanje e-vaučera.

Očajni putnici traže alternativu

Brojni putnici su za BBC ispričali kako su ostali zarobljeni, pa su u panici tražili alternativne načine da stignu na svoja odredišta.

Američke turistkinje Hejli Adams (38) i Hana Hagar (35), potrošile su veliki novac kako bi stigle u Pariz na vreme za proslavu Haninog 36. rođendana.

Nakon otkazivanja voza, platile su 580 dolara za avionske karte.

Iako su dobile povraćaj novca za karte za voz, morale su da plate dodatnu noć u hotelu u Londonu, dok im je novac uplaćen za pariski hotel propao.

- Bilo je puno čekanja u redu. Ovde smo već pet sati - rekla je Adams.

Porodici iz Meksika otkazivanje voza ugrozilo je "putovanje života".

Saobraćajni kolaps zbog privremenog zatvaranja tunela ispod Lamanša Foto: Tolga Akmen/EPA, Alberto Pezzali/AP

Monserat Ernandes, njen brat Džon Pol i majka Olga bili su među desetinama ljudi koji su u panici skrolovali ekrane mobilnih telefona na železničkoj stanici Sent Pankras u Londonu.

Njihov voz za Pariz krenuo je nešto iza 8 sati, ali je ubrzo morao da se vrati zbog incidenta.

- Kažu da danas ništa ne saobraća, nema nade da ćemo otići sutra. Ovo je kao u američkom filmu. Nadam se da ću pronaći ljubav svog života - rekla je Meksikanka dok su tražili let ili trajekt za Francusku.

Foto: Dimitrios Karamitros/Shutterstock

Sa druge strane Lamanša, u Kaleu je Ben Klark iz Bedfordšira satima bio zaglavljen u "LeŠatlu" sa suprugom i tri ćerke.

- Prva dva i po sata nisu bila tako loša, ali devojčice su postale nemirne pa smo im dozvolili da trče po vagonu kako bi potrošile malo energije. Neki ljudi su ljuti, ali tu ništa ne može da se učini, drugi spavaju u svojim automobilima. Potrošili smo sve grickalice i sada nemamo plan B ili C - kazao je on.

Postupna normalizacija prometa

"Getlink", firma koja upravlja "Eurotunelom", izrazila je nadu da će se situacija normalizovati tokom noći.

Foto: Dimitrios Karamitros/Shutterstock

U međuvremenu je britanska "Nacionalna železnica" savetovao je putnicima da ne dolaze na međunardni kolosek železničke stanice Sent Pankras ako im je voz otkazan.

Saobraćaj je ponovo uspostavljen u jednom od dva tunela, a prva "Eurostarova" linija krenula je iz Londona za Brisel juče nešto posle 16 sati.

Iz "Eurotunela" je takođe izvučen pokvareni voz "LeŠatla", a operater je upozorio putnike na kašnjenja od otprilike pet sati.