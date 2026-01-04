Slušaj vest

Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Venecueli održače se u ponedeljak (5. januar), saopštio je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za bezbednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski.

Sednica je zakazana za ponedeljak u 10 časova po njujorškom vremenu, odnosno 16 sati po srednjeevropskom vremenu.

Podsetimo, američke snage su u subotu rano ujutru napale Venecuelu i otele predsednika Nikolasa Madura, koga su potom sprovele u Njujork.

