U PONEDELJAK U 16 ČASOVA: Zakazana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Venecueli
Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Venecueli održače se u ponedeljak (5. januar), saopštio je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za bezbednost i saradnju (OEBS) Dmitrij Poljanski.
Sednica je zakazana za ponedeljak u 10 časova po njujorškom vremenu, odnosno 16 sati po srednjeevropskom vremenu.
Podsetimo, američke snage su u subotu rano ujutru napale Venecuelu i otele predsednika Nikolasa Madura, koga su potom sprovele u Njujork.
