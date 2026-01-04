Slušaj vest

Neki kladioničari ostvarili su ogromnu zaradu zbog otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Iako je hvatanje Madura za mnoge Amerikance došlo potpuno neočekivano, neki su bili korak ispred i na tome zaradili hiljade dolara.

Te opklade ponovo otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korišćenju povlašćenih informacija radi ostvarivanja zarade. Sa novootvorenog naloga u petak uloženo je 30.000 dolara na Madurov odlazak. Nakon što je Maduro u subotu ujutru uhvaćen i kasnije sproveden u američki pritvor, kladioničaru je isplaćeno 436.759 dolara.

Opklade na pitanje „Maduro u američkom pritvoru do 31. januara?“ naglo su skočile u subotu oko 4.20 ujutru po istočnoameričkom vremenu, otprilike u vreme Trampove objave o hapšenju. Manji porast zabeležen je i oko 3.00 ujutru.

Na tržištima predviđanja već su se dešavali značajni pomaci tokom političkih sukoba, sportskih takmičenja i drugih važnih događaja, pa interes kladioničara za Madurovo hvatanje nije novost. Ta tržišta su dobila nacionalnu pažnju nakon američkih predsedničkih izbora 2024. godine, kada su pokazala veliki raskorak u odnosu na procene političkih analitičara.

Predstavnik Riči Tores, demokrata iz Njujorka, navodno će predstaviti zakon kojim bi se saveznim izabranim zvaničnicima i nekim političkim akterima ograničilo učešće na tržištima predviđanja.

(Kurir.rs/Index/P.V.)

Ne propustitePlanetaŠTA HAPŠENJE MADURA ZNAČI ZA KINU I RUSIJU? Trampova vojna intervencija ŠOKIRALA je tradicionalne američke rivale i nosi brojna pitanja za sobom!
Nikolas Maduro Venecuela Karakas
PlanetaOVO SU KLJUČNI AKTERI U BORBI ZA VLAST U VENECUELI! Tramp pomno prati situaciju posle hapšenja Madura, evo ko je po njemu NAJBOLJI izbor za šefa države!
Venecuela.jpg
PlanetaNEŠTO ČUDNO SE ČULO NA NEBU, A ONDA SE OTVORIO PAKAO: Ovako se odvijao američki napad na Venecuelu i otmica Madura! Jedna stvar i dalje ZBUNJUJE CEO SVET
Venecuela Donad Tramp Nikolas Maduro
PlanetaKO JE SILIJA FLORES? Madurova žena uživala u motorima, napustila katoličanstvo, zanimala se za Kabalu, zapošljavala familiju u Kongres, nećaci joj bili DILERI!
profimedia-1058246981.jpg