ULOŽIO 30.000 DOLARA NA HVATANJE MADURA, ISPLAĆENO MU 436.000: Da li je kladioničar imao informaciju da će predsednik Venecuele biti otet?
Neki kladioničari ostvarili su ogromnu zaradu zbog otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Iako je hvatanje Madura za mnoge Amerikance došlo potpuno neočekivano, neki su bili korak ispred i na tome zaradili hiljade dolara.
Te opklade ponovo otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korišćenju povlašćenih informacija radi ostvarivanja zarade. Sa novootvorenog naloga u petak uloženo je 30.000 dolara na Madurov odlazak. Nakon što je Maduro u subotu ujutru uhvaćen i kasnije sproveden u američki pritvor, kladioničaru je isplaćeno 436.759 dolara.
Opklade na pitanje „Maduro u američkom pritvoru do 31. januara?“ naglo su skočile u subotu oko 4.20 ujutru po istočnoameričkom vremenu, otprilike u vreme Trampove objave o hapšenju. Manji porast zabeležen je i oko 3.00 ujutru.
Na tržištima predviđanja već su se dešavali značajni pomaci tokom političkih sukoba, sportskih takmičenja i drugih važnih događaja, pa interes kladioničara za Madurovo hvatanje nije novost. Ta tržišta su dobila nacionalnu pažnju nakon američkih predsedničkih izbora 2024. godine, kada su pokazala veliki raskorak u odnosu na procene političkih analitičara.
Predstavnik Riči Tores, demokrata iz Njujorka, navodno će predstaviti zakon kojim bi se saveznim izabranim zvaničnicima i nekim političkim akterima ograničilo učešće na tržištima predviđanja.
