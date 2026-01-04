Slušaj vest

Neki kladioničari ostvarili su ogromnu zaradu zbog otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Iako je hvatanje Madura za mnoge Amerikance došlo potpuno neočekivano, neki su bili korak ispred i na tome zaradili hiljade dolara.

Te opklade ponovo otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korišćenju povlašćenih informacija radi ostvarivanja zarade. Sa novootvorenog naloga u petak uloženo je 30.000 dolara na Madurov odlazak. Nakon što je Maduro u subotu ujutru uhvaćen i kasnije sproveden u američki pritvor, kladioničaru je isplaćeno 436.759 dolara.

Opklade na pitanje „Maduro u američkom pritvoru do 31. januara?“ naglo su skočile u subotu oko 4.20 ujutru po istočnoameričkom vremenu, otprilike u vreme Trampove objave o hapšenju. Manji porast zabeležen je i oko 3.00 ujutru.

Na tržištima predviđanja već su se dešavali značajni pomaci tokom političkih sukoba, sportskih takmičenja i drugih važnih događaja, pa interes kladioničara za Madurovo hvatanje nije novost. Ta tržišta su dobila nacionalnu pažnju nakon američkih predsedničkih izbora 2024. godine, kada su pokazala veliki raskorak u odnosu na procene političkih analitičara.