Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaumosudila je američku intervenciju u Venecueli i svrgavanje predsednika Nikolasa Madura na konferenciji za novinare u Meksiko Sitiju, ističući čvrst i istorijski stav Meksika protiv mešanja u unutrašnje poslove drugih zemalja.

„Stav Meksika o bilo kom obliku intervencije je čvrst, jasan i istorijski“, rekla je Šejnbaum. „Meksiko potvrđuje princip koji nije ni nov niti podložan dvosmislenosti: Kategorički odbacujemo intervenciju u unutrašnje poslove drugih zemalja.“

Pozivajući se na istoriju regiona, dodala je: „Istorija Latinske Amerike je jasna i ubedljiva. Intervencija nikada nije donela demokratiju. Samo sami narodi mogu da grade svoju budućnost, da odlučuju o svom putu, da vrše suverenitet nad svojim prirodnim resursima i da slobodno definišu svoj oblik vladavine“, rekla je.

Venecuela - Američki napad i situacija na ulicama

Šejnbaum je naglasila da suverenitet nema alternativu za Meksiko. „Za Meksiko – i kao što bi trebalo da bude za sve Meksikance – suverenitet i samoopredeljenje naroda nisu ni opcija ni predmet pregovora. Meksiko čvrsto veruje da Amerike ne pripadaju nijednoj doktrini ili sili. Američki kontinent pripada narodima svake od svojih zemalja“, zaključila je ona.

Odgovor na optužbe o borbi protiv narko-kartela

Predsednica se takođe osvrnula na optužbe američkog predsednika Donalda Trampa da Meksiko ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela. „Meksiko sarađuje sa Sjedinjenim Državama, uključujući i iz humanitarnih razloga, kako bi sprečio da fentanil i druge droge dođu do njegovog stanovništva, posebno mladih ljudi“, tvrdila je ona.

„Ne želimo da fentanil ili bilo koja droga dođe do bilo koje mlade osobe – bilo u Sjedinjenim Državama, u Meksiku ili bilo gde drugde u svetu“, dodala je Šejnbaum.

Maduro stigao na suđenje u njujorški sud

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro danas će biti izveden na suđenje pred njujorški sud. Sve informacije možete pratiti u našem BLOGU.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku