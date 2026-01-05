Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro, kojeg su američke specijalne jedinice uhvatile u subotu u prestonici Karakasu i zajedno sa suprugom Silijom Flores prebacile u SAD, trebalo bi danas da se pojavi na sudu u Menhetnu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Kolumbija mogla da bude naredna meta Amerike i poručio da je kolumbijski predsednik Gustavo Petro "bolesnik" koji neće još dugo biti na vlasti, optuživši ga za narko veze za koje se sumnjiči i Maduro.