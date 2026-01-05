"KUBA SPREMNA DA PADNE KAO NOKAUTOM"! Tramp nakon Venecuele i Kolumbije ima NOVU METU! Zapretio Madurovoj potpredsednici, ona odmah zove Ameriku na "saradnju"
Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro, kojeg su američke specijalne jedinice uhvatile u subotu u prestonici Karakasu i zajedno sa suprugom Silijom Flores prebacile u SAD, trebalo bi danas da se pojavi na sudu u Menhetnu.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Kolumbija mogla da bude naredna meta Amerike i poručio da je kolumbijski predsednik Gustavo Petro "bolesnik" koji neće još dugo biti na vlasti, optuživši ga za narko veze za koje se sumnjiči i Maduro.
Sve u vezi sa jučerašnjim dešavanjima oko Venecuele imate u našem prethodnom blogu OVDE.
Tramp zapretio i Iranu: Veoma pažljivo pratimo situaciju
Tramp je sinoć zapretio Iranu da će se suočiti sa "vrlo snažnim" odgovorom SAD ako bude novih smrtnih slučajeva među demonstrantima tokom protesta koji u toj zemlji traju već dve sedmice.
- Veoma pažljivo pratimo situaciju. Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će uslediti vrlo snažan udar SAD - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan".
Protesti su podstaknuti krizom i rastućim troškovima života, a započeli su štrajkom trgovaca u Teheranu 28. decembra.
Prema službenim podacima, u nemirima je dosad život izgubilo najmanje 12 osoba, među kojima su i pripadnici snaga bezbednosti.
Ovo je Delsi Rodrigez, Madurova potpredsednica koja nakon Trampove pretnje zove Ameriku na "saradnju"
Vang Ji o kineskom "suprotstavljanju primeni sile", ali bez direktnog pominjanja Amerike i Trampa
Vang Ji, kineski ministar spoljnih poslova, kazao je danas da se ta zemlja "uvek suprotstavlja bilo pretnji silom ili primeni sile, kao i nametanju volje jedne zemlje drugoj zemlji".
CCTV navodi da je Vang to rekao u vezi sa stuacijom u Venecueli u obraćanju tokom Sedme runde strateškog dijaloga šefova diplomatija Kine i Pakistana, koja je održana u Pekingu.
On je naveo da je "iznenadna promena situacije u Venecueli privukla veliku pažnju međunarodne zajednice".
- Mi nikada nismo smatrali da bilo koja zemlja može da igra ulogu svetskog policajca niti se slažemo sa tim da bilo koja zemlja može za sebe da tvrdi da je međunarodni sudija - kazao je Vang i dodao da bi suverenitet i bezbednost svih zemalja trebalo da budu u potpusnosti zaštićeni međunarodnim pravom.
EU izjava o Venecueli, bez podrške Trampovog Orbana
Evropska unija je pozvala na smirivanje napetosti i na uzdržanost svih aktera u Venecueli, u izjavi koju su podržale sve članice, osim Mađarske, čiji je premijer Viktor Orban bliski saveznik američkog predsednika Donalda Trampa.
- Evropska unija poziva sve aktere na smirenost i uzdržanost kako bi se izbegla eskalacija i osiguralo mirno rešenje krize. EU podseća da se u svim okolnostima načela međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija moraju poštovati, a članice Saveta bezbednosti imaju posebnu odgovornost za poštovanje tih načela, koja su stub međunarodne bezbednosne arhitekture - navodi se u izjavi, prenosi Indeks.
Dodaje se da je EU više puta poručila da Nikolas Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsednika i da se zalagala za mirnu tranziciju u demokratiju pod vođstvom Venecuele, uz poštovanje njenog suvereniteta, jer pravo venecuelanskog naroda da odredi svoju budućnost mora da se poštuje.
EU deli prioritet borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i trgovine drogom, što je značajna bezbednosna pretnja širom sveta, ali istovremeno naglašava da se ti izazovi moraju rešavati održivom saradnjom, uz puno poštovanje međunarodnog prava i načela teritorijalnog integriteta i suvereniteta, stoji u izjavi.
- U bliskom smo kontaktu sa SAD, kao i s regionalnim i međunarodnim partnerima, kako bismo podržali i olakšali dijalog sa svim uključenim stranama, koji će dovesti do demokratskog, uključivog i mirnog rešenja krize, pod vođstvom Venecuelanaca - ističe se u saopštenju.
EU poručuje da poštovanja volje venecuelanskog naroda ostaje jedini način da se u toj državi obnovi demokratija i reši trenutna kriza i ističe da je u ovom kritičnom trenutku bitno da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo.
- Svi politički zatvorenici koji su trenutno pritvoreni u Venecueli moraju biti bezuslovno pušteni na slobodu, a konzularna tela članica EU blisko sarađuju kako bi se zaštitila bezbednost građana EU, uključujući i one koji su nezakonito pritvoreni u Venecueli - dodaje se u saopštenju.
Madurova potpredsednica nije više prkosna nakon Trampove pretnje, poziva Ameriku na "saradnju"
Venecuelanska portpredsednica Delsi Rodrigez, koja nakon američkih udara na Karakas praktično vodi tu zemlju, naglo je promenila stav u odnosu na prkosno protivljenje SAD neposredno posle odvođenja Madura u Ameriku.
Ona je noćas na Instagramu napisala da teži uspostavljanju "odnosa poštovanja" sa Vašingtonom.
- Pozivamo američku vladu na saradnju sa nama po pitanju kooperacije usmerene ka zajedničkom razvoju u okvirima međunarodnog prava kako bi se ojačala održiva koegzistencija - navela je Rodrigez.
Njena objava usledila je nakon što je Tramp iz "Er fors uana" poručio da će ona platiti "veoma visoku cenu" ukoliko ne pristane na američke zahteve, a moglo bi da dođe i do novih vazdušnih udara.
- Samo kažem da će se ona naći u situaciji koja je verovatno gora od Madurove - rekao je Tramp novinarima.
Rubio: Madura nisu čuvali venecuelanski, nego kubanski telohranitelji
Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.
Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.
- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohramitelje - rekao je Rubio.
Kubanska vlada je juče priznala da su 32 vojnika i policajca iz te zemlje ubijene tokom američke operacije u Venecueli, što je prvo javno priznanje takvih gubitaka iz Havane.
Državni mediji na Kubi su objavili da su te snage bile raspoređene na zahtev Karakasa, a kubanska vlada je zbog njihove smrti proglasile dva dana nacionalne žalosti.
I sam Tramp je potvrdio gubitke na kubanskoj strani.
- Puno Kubanaca je ubijeno u subotu. Bilo je mnogo smrti na drugoj strani. Nijedna na našoj - kazao je Tramp.
Tramp: Kuba je spremna da padne
Tramp je kasno sinoć u predsedničkom avionu "Er fors uan", dok se sa zajedno novinarima vraćao u Vašington, predstavnicima medija poručio da je Kuba "spremna da padne" nakon što su američke snage zarobile venecuelanskog lidera Madura.
Foks njuz prenosi Trampovo upozorenje Havani da Kuba neće više moći da se oslanja na Karakas kada ni kada je u pitanju bezbednost ni kada su u pitanju isporuke nafte.
Tramp je rekao da je sudbina Kube sada direktno vezana za svrgavanje Madura i kraj venecuelanske finansijske podrške saveznicima u regionu.
Novinari su šefa Bele kuće direktno upitali da li razmatra američku akciju i na Kubi.
- Mislim da će (Kuba) jednostavno pasti. Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva akcija. Deluje da je na putu da se sruši. Srušiće se kao nokautom - poručio je Tramp.