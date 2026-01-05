OVO JE SPISAK ZEMALJA KOJIMA TRAMP PRETI: Nakon napada na Venecuelu, na tapetu je ovih PET država! (FOTO)
Nakon što su američke snage tokom vikenda uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, američki predsednik Donald Tramp i njegova administracija izdali su niz upozorenja drugim zemljama - Kolumbiji, Kubi, Meksiku, Iranu, ali i Grenlandu, samoupravnoj teritoriji Danske.
„Naš posao je da imamo zemlje oko nas koje su održive i prosperitetne i gde je nafta dozvoljena da slobodno teče“, rekao je Tramp u nedelju.
„Američka dominacija na zapadnoj hemisferi nikada više neće biti dovedena u pitanje“, dodao je.
Grenland (Danska)
Tramp je u nedelju ponovio da je SAD potreban Grenland, autonomna danska teritorija, „sa stanovišta nacionalne bezbednosti“.
„Potreban nam je Grenland... To je toliko strateški važan upravo sada. Grenland je svuda pokriven ruskim i kineskim brodovima“, rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One. „Potreban nam je Grenland sa stanovišta nacionalne bezbednosti, a Danska to neće moći da uradi.“
Reagujući na Trampove komentare, premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen rekao je u ponedeljak da je „trenutna i ponovljena retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva.
Kada predsednik Sjedinjenih Država govori o 'potrebi za Grenlandom' i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje.“
„Naša zemlja nije objekat u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija“, dodao je Nilsen.
Tramp je ranije izrazio želju da anektira Grenland - ogromno ostrvo bogato resursima koje je samoupravna teritorija Danske, saveznika SAD u NATO-u. I Grenland i Danska se snažno protive toj ideji.
Kolumbija
U nedelju je Tramp uputio oštre reči kolumbijskom predsedniku Gustavu Petru, opisujući ga kao „bolesnog čoveka koji voli da pravi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama, i to neće još dugo raditi.“
Na pitanje novinara da li to znači buduću „operaciju“ u Kolumbiji, Tramp je odgovorio: „To mi zvuči dobro.“
U dugačkom postu na društvenoj mreži X, Petro je branio rezultate svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom, ističući „najveću zapljenu kokaina u istoriji sveta“.
„Nisam nelegitiman, niti sam diler droge, moja jedina imovina je moj porodični dom, koji i dalje otplaćujem svojom platom“, dodao je.
Petro je takođe rekao da je naredio ciljane bombardovanja naoružanih grupa povezanih sa drogom, u skladu sa humanitarnim pravom. Uprkos tome, proizvodnja kokaina u Kolumbiji dostigla je rekordne nivoe, prema podacima UN.
Kuba
Predsednik SAD je u nedelju rekao da vojna intervencija na Kubi,ključnom savezniku Venecuele, nije bila neophodna jer je „spremna da padne“.
„Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva akcija“, rekao je Tramp. „Čini se da opada. Ne znam da li će se održati, ali Kuba sada nema prihode. Svi njihovi prihodi dolaze iz Venecuele, od venecuelanske nafte.“
Njegov državni sekretar, Marko Rubio, nazvao je kubansku vladu „velikim problemom“. „Mislim da su u velikoj nevolji, da“, rekao je Rubio za NBC. „Neću vam sada reći kakvi će biti naši sledeći koraci i naša politika po ovom pitanju, ali ne mislim da je tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima. Da živim u Havani i radim u vladi, bio bih zabrinut“, rekao je.
Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel se zakleo da neće dozvoliti da se savez Kube i Venecuele raspadne bez borbe. „Za Venecuelu, za Kubu naravno, spremni smo da damo svoje živote, ali po visokoj ceni“, rekao je Dijaz-Kanel na skupu u Havani.
Meksiko
Tramp je često optuživao Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko-kartela. U nedelju je ponovio da droga „teče“ kroz Meksiko i da „nešto mora da se uradi“. Dodao je da su karteli u Meksiku „veoma jaki“ i da „Meksiko mora da se sabere“.
U telefonskom intervjuu za Foks njuz, Tramp je otkrio da je pitao meksičku predsednicu Klaudiju Šejnbaum da li želi da američka vojska pomogne u borbi protiv narko-kartela.
Meksiko nije odgovorio na najnovije izjave, ali je bio jedna od šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura, rekavši da su akcije SAD prekršile „osnovne principe međunarodnog prava“.
Iran
Tramp je takođe ponovio svoje upozorenje Iranu, gde antivladini protesti ulaze u drugu nedelju.
„Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Države veoma snažno udariti“, rekao je Tramp novinarima u nedelju.
Prošle nedelje je rekao da ako Iran „ubije mirne demonstrante, što je njihov običaj, SAD će im priteći u pomoć. Spremni smo i čekamo“. Iranska grupa za ljudska prava procenila je da je do sada u protestima ubijeno 16 ljudi, ali CNN nije mogao da potvrdi tu brojku.
Krajem prošlog meseca, Tramp je upozorio Iran na svaki pokušaj obnove svojih nuklearnih i balističkih raketnih programa. Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, izjavio je u nedelju da se Islamska Republika „neće predati neprijatelju“ i da bi pobunjenike trebalo „staviti na njihovo mesto“.
