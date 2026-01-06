Slušaj vest

Za razliku od aktuelnih sukoba na Bliskom istoku o kojima svet mnogo više saznaje putem pomnijeg i redovnijeg medijskog izveštavanja i “globalne važnosti aktera” koji u njemu učestvuju, o genezi i oblicima sukoba na afričkom kontinentu se malo toga zaista zna u Evropi i na Zapadu.

Tek poslednjih nedelja i meseci kao glavna tema u našim i stranim medijima su se pojavili izveštaji o stravičnim zločinima koji su počijeni nad civilima i lokalnim stanovništvom u Sudanuod strane paravojnih formacija poznatijih kao Snage za brzu podršku (RSF).

Dakle, moralo je da se dogodi nešto zaista zastrašujuće da bi javnost u najvećem delu sveta saznala šta se dešava u Africi, u ovom slučaju u Sudanu, iako rat u ovoj državi traje već skoro tri godine, a prethodni sukobi decenijama unazad.

S tim u vezi, za Kurir.rs je govorio ekspert za Sudan i Rog Afrike Amgad Fareid Eltajeb koji je bio gostujući saradnik u okviru “Programa za Afriku” pri Evropskom savetu za spoljne odnose (ECFR).

1. Situacija u Sudanu svakako je jedna od najstrašnijih koje je svet video poslednjih nedelja i meseci. Masovna ubistva nevinih civila, posebno žena i dece šokirala su sve nas. Kako je počeo građanski rat u Sudanu, gde su koreni ovog sukoba, da li je reč o etničkim, verskim ili nekim drugim razlikama koje su eskalirale u ono što danas gledamo?

- Ono što se dešava u Sudanu nije počelo kao etnički ili verski rat. Počelo je kao neuspešan pokušaj državnog udara. Dana 15. aprila 2023. Snage za brzu podršku (RSF - paravojna milicija) pokrenule su koordinisani vojni napad na državu - napadajući vojnu komandu,

aerodrome i ključne institucije - u pokušaju da silom preuzmu vlast. Okidač je bio jasan: rukovodstvo RSF-a želelo je da izbegne put ka reformi bezbednosnog sektora i integraciji u jedinstvenu nacionalnu vojsku, što bi okončalo njihov status paralelne, neodgovorne milicije. Rat je postao izabrana alternativa RSF-a gubitku autonomne moći. Koreni ovog sukoba leže u decenijama militarizovane vlasti, naročito pod režimom Omara el Bašira, koji je namerno stvarao milicije poput RSF-a i nagrađivao masovno nasilje nekažnjivošću - najdrastičnije tokom genocida u Darfuru. Revolucija iz 2019. zapretila je tom sistemu, ali umesto da se potčine civilnom nadzoru, naoružani akteri su blokirali tranziciju, što je kulminiralo pučem 2021. i, na kraju, otvorenim ratom. Ključno je da ovaj rat podstiču i produžavaju spoljašnji akteri, koji su pružili političku podršku, materijalnu pomoć i regionalno zaleđe. Ta podrška je omogućila miliciji da vodi rat obeležen masovnim ubistvima, genocidom i etničkim čišćenjem, kao i sistematskim seksualnim nasiljem nad civilima. Cilj nije stabilnost, već uticaj - kontrola nad resursima, trgovačkim rutama i političkim polugama u Sudanu. Dakle, ovo nije rat između zajednica. Ovo je rat protiv sudanske države i društva, koji vodi milicija nastojeći da silom zarobi državu, uz pomoć stranih interesa, a plaćen životima civila - posebno žena i dece.

2. Kakva je razlika između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), da li su nekada predstavljali jedinstvenu sudansku vojsku i ako jesu, kako je došlo do podele?



- Sudanske oružane snage (SAF) i Snage za brzu podršku (RSF) nikada nisu bile jedna jedinstvena vojska koja se kasnije podelila na dve ravnopravne frakcije. Njihova razlika je strukturna, pravna i istorijska. Sudanske oružane snage (SAF) vuku institucionalno poreklo još iz 1924. godine, osnivanjem Sudanskih odbrambenih snaga pod anglo-egipatskom vlašću, koje su se nakon nezavisnosti 1956. razvile u nacionalnu vojsku. Uprkos decenijama politizacije i teškim kršenjima prava, SAF ostaje državna vojska - organizovana oko formalnih činova, doktrine, teritorijalne odbrane i prepoznatljivog lanca komandovanja koji je, makar nominalno, vezan za državu. RSF je, međutim, suštinski drugačije prirode. Nije nastao iz SAF-a niti se iz njega izdvojio. RSF potiče od džandžavid milicija koje je svrgnuti Baširov režim mobilisao tokom genocida u Darfuru, a zatim ih 2013–2014. institucionalizovao kao paralelnu oružanu silu koja

je direktno odgovarala predsedništvu. Njihova svrha nije bila nacionalna odbrana, već zaštita režima, protivpobunjeničke operacije i unutrašnja represija - izvan uobičajenog vojnog prava. Ovo poreklo oblikovalo je institucionalno ponašanje RSF-a, koje nosi jasne fašistoidne karakteristike: stapanje oružane sile sa ličnom lojalnošću jednom vođi (Mohamed Hamdan Daglo, poznat kao Hemediti); glorifikaciju nasilja kao političkog sredstva; rašireni rasizam i iluzije etničke nadmoći; tretiranje civila kao neprijatelja; upotrebu terora, seksualnog nasilja i kolektivnog kažnjavanja kao sredstava vladavine; te odbacivanje svakog civilnog ili pravnog ograničenja. RSF ne funkcioniše kao vojna institucija, već kao militarizovani pokret koji nastoji da dominira društvom putem straha. Postrevolucionarni period nakon 2019. razotkrio je ovu protivrečnost. Integracija RSF-a u jedinstvenu nacionalnu vojsku zahtevala bi demontažu njihove autonomne komande, ratne ekonomije i kultne strukture lojalnosti. Umesto da se tome podvrgne, RSF je 15. aprila 2023. pokrenuo pokušaj oružanog preuzimanja vlasti, okrenuvši oružje protiv države i društva. Ono čemu svedočimo, dakle, nije podela unutar jedne vojske, već sukob između manjkave državne armije i paravojne sile sa protofašističkom logikom, stvorene izvan države i

sada usmerene na njeno nasilno preuzimanje.

Sudan se nalazi na raskršću zlatnog bogatstva, ogromnog poljoprivrednog potencijala i jedne od najstrateškijih pomorskih arterija na svetu: Crvenog mora. Milicija RSF pretvorila je kontrolu nad rudnicima zlata, krijumčarskim rutama i graničnim koridorima u samoodrživu ratnu ekonomiju. Za Evropu i globalnu trgovinu to ugrožava jednu od najprometnijih svetskih komercijalnih arterija koja povezuje Aziju sa Mediteranom preko Crvenog mora i Sueckog kanala. Svaka monopolizacija ili militarizacija ovog koridora povećava rizike za plovidbu, troškove osiguranja i ranjivost lanaca snabdevanja. Na regionalnom nivou, posledice su podjednako ozbiljne. Saudijska Arabija se suočava sa rastućim rizicima po pomorsku bezbednost i stabilnost Crvenog mora, ključne za njene planove ekonomske transformacije, dok se Egipat suočava sa pojačanim pretnjama svom južnom krilu i strateškoj ravnoteži oko Sueckog kanala. Kolaps Sudana, stoga,

nije lokalna tragedija, već destabilizujući faktor za čitav sistem Crvenog mora.

3. Nedavno smo svedočili masakru u Al-Faširu, gde je ubijen veliki broj civila, mnogi na najmonstruoznije načine. Satelitski snimci pokazali su velike crvene mrlje nastale nakon masakra nad nenaoružanim ljudima koje su počinili pripadnici paravojnih snaga RSF-a nakon povlačenja sudanske vojske. Zastrašujući snimci pogubljenja deljeni su na društvenim mrežama. Koliko je ljudi ubijeno na ovaj način i da li su počinioci ovih zločina procesuirani?



- Ono što se dogodilo u Al-Faširu nije nasumična mržnja; to je proizvod institucionalizovane kulture nasilja i fašizma koja se decenijama svesno neguje. RSF je oblikovan kao milicija koja teror tretira kao politiku - najpre u Darfuru - gde su masovna ubistva, javna pogubljenja i ponižavanje civila normalizovani i nagrađivani. Nasilje je ugrađeno u njihov identitet, a nekažnjivost je njihova doktrina. Kada se sudanska vojska povukla iz delova Al-Fašira, civili su namerno bili meta: lovljeni, pogubljivani i terorisani, uz groteskna pogubljenja javno deljena kako bi se signalizovala apsolutna dominacija. Iako je precizne brojke teško potvrditi zbog ograničenog pristupa, ubijeno je na hiljade civila, a desetine hiljada ih je raseljeno. Izostanak odgovornosti ohrabruje ponavljanje. Situacija u regionima Kordofana i Plavog Nila ubrzano prati istu putanju. Satelitski snimci, terenski izveštaji i obaveštajni podaci ukazuju na vojno gomilanje snaga RSF-a i savezničkih plaćenika duž etiopske granice, tempirano da iskoristi globalnu rasejanost tokom praznika na kraju godine. Oružje, logistika i ljudstvo se raspoređuju za operacije velikih razmera usmerene na civile i gradove - genocid u nastajanju. Navodno, hiljade stranih plaćenika deo su ove računice, pružajući ekspertizu, vatrenu moć i operativnu koordinaciju, čime se dodatno povećavaju razmere i smrtonosnost napada. Ovaj ciklus učvršćuje institucionalna nekažnjivost. Međunarodna zajednica usvaja pristup „dve strane“, koji zločine prikazuje kao uzajamne, stvarajući izgovor za ignorisanje ili umanjivanje sistematskih zločina RSF-a. Ova lažna ekvivalencija, uz prividnu neutralnost izraženu kroz saopštenja, uslovljavanje pomoći i ograničeno angažovanje, faktički štiti počinioce i ostavlja civile bez odbrane. Ukoliko se ne uspostavi odlučna odgovornost i međunarodna zajednica ne napusti stav proračunate neutralnosti, obrasci iz Al-Fašira biće ponovljeni u Kordofanu i Plavom Nilu - uz katastrofalan gubitak života, masovno raseljavanje i novo poglavlje genocida pred očima rasejanog sveta.

4. Najveće bogatstvo ovog dela Afrike svakako je reka Nil. Videli smo da su se tenzije između Etiopije i Egipta po ovom pitanju povećale nakon izgradnje Velike renesansne brane. Kako ovaj veliki projekat narušava odnose između Kaira i Adis Abebe i kakav je stav Sudana i Južnog Sudana s tim u vezi?



- Velika etiopska renesansna brana (GERD) preoblikovala je geopolitiku Nila, pojačavajući tenzije između Etiopije i Egipta. Za Adis Abebu, ona je simbol energetske bezbednosti, razvoja i nacionalnog ponosa; za Kairo, predstavlja pretnju za više od 90% egipatskih slatkovodnih resursa, poljoprivredu i nacionalnu stabilnost. Sudan i Južni Sudan zauzimaju osetljive pozicije: Sudan oprezno teži regulisanim proticajima i potencijalnoj razmeni energije, uz zaštitu sopstvenih brana i poljoprivrede, dok Južni Sudan naglašava saradnju, ali ostaje izrazito ranjiv. Ove regionalne dinamike sada se direktno prepliću sa ratom u Sudanu. RSF koristi fragmentaciju Sudana i globalnu rasejanost tokom praznika na kraju godine kako bi pripremio koordinisanu eskalaciju u Kordofanu, Plavom Nilu i istočnom Sudanu. Izveštaji ukazuju da se navodno pripremaju kampovi i logistička čvorišta blizu granica za pokretanje napada na

istočni Sudan. Oružje i zalihe prelaze etiopsku granicu, a snage povezane sa RSF-om - uključujući milicije Ta’asis - gomilaju se u Jabusu, Ed Damazinu, Kadugliju i El Obeidu, preteći ponavljanjem masakara po obrascu Al-Fašira. Ovo stvara uslove za još jedan neposredni genocid, u kojem su civili namerno meta, a država nije u stanju da ih zaštiti. Ukoliko međunarodna zajednica ne izvrši hitan

i odlučan pritisak na RSF, obrasci Al-Fašira će se ponoviti.

5. Ono o čemu se u Evropi malo zna jeste priroda sukoba u Etiopiji. Videli smo da su nedavno snage Tigraja napale etiopske savezne trupe. Šta je u osnovi tog rata?

- Rat u Etiopiji nije jednostavan etnički ili verski sukob; on predstavlja nasilni kolaps jednog političkog modela. U svojoj srži, to je borba između stare garde etničkog federalizma (TPLF) i nove, agresivne težnje ka centralizaciji pod premijerom Abijem Ahmedom. Ovo

odražava krizu sa kojom se suočavamo u Sudanu: u obe zemlje svedočimo neuspehu demokratske tranzicije da obuzda „ljude sa oružjem“. Kada se konkurencija političkih elita ne razreši institucionalnim okvirima, ona se svodi na vojno razračunavanje. U Etiopiji je to značilo instrumentalizaciju etničkog identiteta radi obezbeđivanja teritorijalne i ekonomske kontrole. Opasnost za Sudan je u tome što ovi sukobi više nisu ograničeni granicama. Nestabilnost u Tigraju i regionu Amhara direktno podstiče tenzije u našem pograničnom području Al-Fašaga i komplikuje našu izbegličku krizu. Međutim, najveći rizik za region danas je eksternalizacija ovih ratova, to je regionalna tempirana bomba.. Napori RSF-a da stvori „paralelnu vladu“ ohrabriće slične secesionističke ili paravojne pokrete u Etiopiji i šire.

O sagovorniku

Amgad Fareid Eltajeb je bio gostujući saradnik u okviru “Programa za Afriku” pri Evropskom savetu za spoljne odnose (ECFR).

Prethodno je obavljao dužnost pomoćnika šefa kabineta sudanskog premijera Abdale Hamdoka, kao i funkciju političkog savetnika u Specijalnoj političkoj misiji Ujedinjenih nacija u Sudanu (UNITAMS).

Dao je doprinos pokretanju procesa koji je doveo do svrgavanja islamističkog režima Omara al- Bašira u aprilu 2019. godine. Takođe je bio član Saveta rukovodstva Sudanskog profesionalnog udruženja, gde je predsedavao Odborom za spoljne odnose, kao i član Odbora za spoljne odnose Snaga slobode i promene.

Eltajeb je ostvario značajne društvene i političke doprinose progresivnom pokretu u Sudanu. Posebno se istakao kao osnivač inicijative Nafeer iz 2013. godine - kampanje koja je koordinisala nacionalnu humanitarnu pomoć za stanovništvo pogođeno razornim poplavama te godine.

Takođe je učestvovao u osnivanju dva najveća omladinska pokreta u Sudanu: Girifina i Sudan Change Now. Ima bogato iskustvo u političkoj analizi i istraživanju. Više godina je radio kao glavni analitičar i koordinator politika u grupi Sudan Democracy First Group, a takođe je delovao i kao saradnik istraživač za organizacije poput Oxfama, SIHA-e i drugih.