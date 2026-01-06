Svi događaji
7:45

Orban: Američko stavljanje Venecuele pod kontrolu dobre vesti za energetiku i Mađarsku

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi visokorizična američka intervencija u Venecueli mogla da ima pozitivn.i uticaj na svetska energetska tržišta.

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

- Ono što smatram važnim za Mađarsku jeste da će SAD zajedno sa Venecuelom, po mojim procenama, biti u stanju da kontrolišu 40-50 odsto svetskih rezervi nafte. U pitanju je moć koja je sposobna da već značajno utiče na svetsku tržišnu cenu energenata. Vidim veliku šansu za to da se, stavljanjem Venecuele pod kontrolu, izrodi povoljnija energetska situacija po Mađarsku, a to su dobre vesti - kazao je Orban, prenosi Skaj njuz.

Američki predsednik Donald Tramp i mađarski premijer Viktor Orban Foto: Zoltan Fischer HANDOUT/Hungarian PM’s Press Office, Zoltan Fischer / HANDOUT/Hungarian Prime Minister's Offic

Britanska televizija podseća da se, uprkos ratu u Ukrajini koji traje skoro četiri godine, Despite the ongoing war in Ukraine, Mađarska i dalje uvizi rusku naftu i gas, a li da je Budimpešta ipak preduzela korake ka divesifikaciji snabdevanja energentima.

7:37

Tramp: Država će pokriti ulaganja američkih naftnih kompanija u Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da bi naftne kompanije iz SAD koje odluče da investiraju u Venecuelu mogli da dobiju nadoknadu za to iz državnih fondova.

Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan"  Foto: Alex Brandon/AP

U intervjuu za NBC njuz Tramp je izneo predviđanje da bi proširene operacije u naftnom sektoru Venecuele mogle da "uveliko započnu" u narednih 18 meseci.

- Mislim da možemo to da uradimo i za kraće vreme, ali biće potrebno mnogo novca. Neverovatan iznos novca će biti utrošen, uložiće ga kompanije, a onda će im ga im mi nadoknaditi kroz prihode - kazao je Tramp.

Donald Tramp Nikolas Maduro  Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

On je poručio da će to "biti dobro" za zemlju, ali nije precizirao da li misli na SAD ili Venecuelu.

7:36

7:23

Pucnjava u Karakasu, predsednička garda greškom otvorila vatru na venecuelanske dronove

U blizini predsedničke palate u Karakasu noćas je došlo do pucnjave.

Skaj njuz saznaje da je incident izazvan konfuzijom između različitih delova vladinih snaga u prestonici Venecuele.

Navodi se da su dronovi državnih bezbednosnih agencija bili u misiji nadziranja dešavanja u gradu, ali predsednička garda to nije znala i zapucala je na te bespilotne letelice.

Gardisti nisu prestali sa pucnjavom sve dok ih nisu obavešteni kome pripadaju ti dronovi.