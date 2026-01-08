Slušaj vest

Ministarstva spoljnih poslova i saobraćaja Rusije osudili su kao nezakonitu američko-britansku akciju zaplene tankera "Marinera" (ranije poznat kao "Bela-1"), koji je plovio pod ruskom zastavom, zahtevajući humano postupanje prema posadi i njihov brz povratak kući.

Tanker je optužen za kršenje američkih sankcija na venecuelansku naftu.

Ruski političari i vojni komentatori oštro su osudili zajedničku operaciju koju su izvele SAD i Velike Britanije u severnom Atlantiku, nazivajući je "kršenjem međunarodnog prava".

Neki su otišli ​​dalje, pozivajući na "čvrst i brz" odgovor koji uključuje mogućnost upotrebe sile, što je ponovo pokrenulo tenzije i strahove od šire eskalacije.

Među najglasnijim kritičarima su članovi Dume.

Aleksej Žuravljov, zamenik predsednika odbora za odbranu, opisao je akciju kao "zadiranje na rusku teritoriju", pozivajući na oštar odgovor u skladu sa ruskom vojnom doktrinom.

- Nema sumnje da odgovor mora da bude čvrst i brz, naša vojna doktrina čak predviđa upotrebu nuklearnog oružja u takvom slučaju - rekao je on.

Sličan stav izrazio je i general-potpukovnik Andrej Guruljev, koji je predložio asimetrične mere, poput zaustavljanja i inspekcije brodova u Crnom moru i napada na zapadne vojne objekte.

Pozvao je na upotrebu raketnih sistema sposobnih za nošenje nuklearnog oružja poput Orešnika, koji je na samom kraju 2025. aktiviran za borbenu upotrebu, kako bi napali zapadna postrojenja za proizvodnju raketa, ističući posebno nemačkog proizvođača oružja.

- Šta nas sprečava da udarimo, na primer, "Rajnmetal", koji proizvodi municiju za Ukrajinu? Ništa - rekao je Guruljev.

Dmitrij Medvedev, nekadašnji ruski predsednik i premijer koji sada obavlja funkciju zamenika predsedavajućeg Ruske Federacije, uputio je upozorenje Vašingtonu.

- Ne igrajte se sa Rusijom - poručio je Medvedev.

Provladini Telegram kanali i vojni blogeri ismevali su ruski odgovor kao prespor, pozivajući na odlučnije poteze, izveštava Ekspres.

Istovremeno, Rusija je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Tokom prošle noći masovni napadi dronova i raketa ostavili su Dnjepropetrovsku i Zaporošku oblast gotovo potpuno bez struje, vode i grejanja usred surove zime.

Ove akcije dolaze u kontekstu intenzivirane politike američkog predsednika Donalda Trampa prema Venecueli, gde su SAD preuzele kontrolu nad naftnim resursima nakon hapšenja Nikolasa Madura.

Zaplena broda "Marinera" i još jednog tankera se smatra delom šire strategije za suzbijanje "flote iz senke" koja izbegava sankcije.

Stručnjaci upozoravaju da retorika ruskih "jastrebova" povećava rizike od eskalacije, iako zvanična Moskva ostaje uzdržana.

Ruski predsednik Vladimir Putin još uvek nije javno komentarisao zaplenu tankera.

- Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici u NATO moraju hitno da modernizuju svoje doktrine odvraćanja i ponovo pokrenu velike vojne vežbe sa nuklearnim elementima kako bi efikasno odvratili rusku agresiju - upozorio je bivši načelnik Generalštaba odbrane ser Džok Stirap u novom izveštaju uglednog tink-tenka Polisi eksčejndž.

Izveštaj pod nazivom "Teorija odvraćanja ser Majkla Kvinlana", koji je Stirap napisao zajedno sa Danijelom Skefingonom, kritikuje trenutno oslanjanje Velike Britanije na "zastarelu nuklearnu doktrinu" koja se previše oslanja na nuklearne snage bazirane na podmornicama.

Autori ističu da odvraćanje funkcioniše kao "paket sposobnosti" – spektar konvencionalnog i nuklearnog oružja bez jasne linije između njih.

- Odvraćanje ne može biti zasnovano samo na posedovanju sposobnosti; mora da bude praćeno demonstrativnom voljom i sposobnošću da se one iskoriste - navodi se u izveštaju.

Preporučuje se ponovno uvođenje vežbi sa nuklearnim scenarijima velikih razmera kako bi se Rusiji, Kini i drugim protivnicima poslala poruka o mogućem "klizanju" u potpuni nuklearni sukob – takozvano "kognitivno odvraćanje".

Izveštaj dolazi u vreme pojačanih tenzija nakon zaplene "Marinere" u Severnom Atlantiku zbog kršenja sankcija na venecuelansku naftu.

Upozorenja se takođe intenziviraju u kontekstu mogućeg raspoređivanja mirovnih snaga u Ukrajini.

Britanski premijer ser Kir Starmer rekao je da bi njegova zemlja, zajedno sa Francuskom, mogla da pošalje trupe ako se postigne prekid vatre sa Rusijom.

On je odbio da precizira broj vojnika, ali nezvanične procene sugerišu da bi britanski kontingent mogao da broji samo oko 7.500 vojnika.

Bivši zamenik vrhovnog komandanta NATO u Evropi ser Ričard Širef i bivši britanski ministar odbrane Gevin Vilijamson upozorili su da bi za efikasno odvraćanje Putina od ponovnog napada bilo potrebno najmanje 50.000 vojnika – znatno više nego što to dozvoljavaju trenutne mogućnosti britanske vojske koja ima manje od 80.000 pripadnika.

U izveštaju se takođe navodi da je intelektualni kapacitet Britanije za nuklearno strateško razmišljanje značajno opao od kraja Hladnog rata, pri čemu su stvorene praznine koje su protivnici poput Rusije i Kine iskoristili.

